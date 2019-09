Endesa acelera el cierre de todas sus centrales de carbón en España

Endesa ha anunciado la paralización de sus centrales de As Pontes (Galicia) y Litoral (Almería). Una decisión que ha tomado, explica la compañía, porque no resultan competitivas y, por tanto, "su funcionamiento no resulta previsible" en el mercado de generación eléctrico en el futuro.

Así las cosas, la compañía que dirige José Bogas ha aprobado promover la "discontinuidad de la producción" de sus centrales térmicas de carbón en la península y evaluar opciones de futuro en dichos emplazamientos. Este anuncio llega después de anunciar el cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel).

Según ha explicado Endesa a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), el valor de las centrales de As Pontes y Litoral asciende a aproximadamente 1.300 millones de euros, que incluye el importe estimado para de la provisión para su desmantelamiento.

Las dos centrales eran las únicas sobre las que no pesaba aún el fantasma del cierre, como sí que lo hacía sobre las de Compostilla y Andorra, tras la decisión de la eléctrica no acometer las inversiones necesarias para que continuaran en marcha. Esta decisión, por tanto, acelera el cierre de As Pontes y Litoral, pese a que Endesa no contemplaba bajar la persiana de las mismas antes de 2030.

