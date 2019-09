Denuncian al azote de Uber, Tito Álvarez, por estafa y blanqueo: "Nunca tuvo licencia de taxi"

Problemas para el que ha sido el 'Mesías del Taxi'. La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública ha presentado una denuncia contra Alberto Álvarez, 'Tito', por los delitos de "estafa procesal, estafa de extrema gravedad y blanqueo de capitales".

El texto de la denuncia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se basa en la renuncia de Elpidio José Silva a la defensa del exportavoz de Élite y que se fundamenta en un "evidente conflicto de intereses".

El pretexto empleado por el abogado llega después de que se publicara que Álvarez "habría simulado una condición de taxista que no tiene, a pesar de lo cual estaría reclamando ante los tribunales de justicia unos perjuicios que en su caso serían inexistentes".

Hablamos de un proceso que podría constituir un proceso de "estafa procesal" dado que los daños ocasionados por Uber y Cabify por los que Tito reclama una indemnización "no serían tales". Al parecer, según la asociación que presenta la denuncia, "Tito nunca tuvo licencia de taxi y tampoco podría obtenerla al tener embargados todos sus bienes".

También se carga contra 'Tito' por su decisión de fundar Taxi Project 2.0, una plataforma que pretende ser un lobby del sector a nivel europeo. Una asociación que se constituyó con el dinero que varios taxistas catalanes reunieron en un crowdfunding para que pudiera comprarse una licencia.

Los demandantes exigen ahora que se analice si hay un delito de "estafa de extrema gravedad al poder haber afectado a un elevado número de personas ya que nunca tuvo la intención de ejercer como taxista".

No sólo eso, es que consideran que 'Tito' Álvarez también podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales a través de Project 2.0. ¿El motivo? La cantidad de dinero que pide a sus asociados (30 euros mensuales) que se considera "excesiva para una organización de esas características".

La respuesta de 'Tito'

A eso le añaden el hecho de que se desconoce la estructura legal de Taxi Project 2.0, el que tampoco se especifica quién compone su junta directiva y que la consignación de las cuotas mensuales se hace a una cuenta de la que no se conoce el titular. Todo eso hace que haya "dudas acerca del destino que se le puede dar a las cantidades ingresadas".

En contacto con 'Tito' Álvarez, EL ESPAÑOL ha podido constatar que todavía no ha recibido la denuncia presentada en su contra. Eso sí, se muestra tranquilo porque "cuando alguien hace bien las cosas no tiene nada que esconder. Ojalá me llamen a declarar", ha dicho.

Por último, el exportavoz de Élite Taxi ha explicado que él permanece a la espera y "encajando, pero cuando golpee no se van a levantar".