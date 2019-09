Los azotes de la VTC se separan: Elpidio José Silva renuncia a la defensa de Tito Álvarez

Revolución en el sector del taxi. Una de las grandes alianzas en la lucha contra las VTC, la del exportavoz de Élite, Alberto Álvarez, y el abogado Elpidio José Silva, se rompe. Según confirman fuentes conocedoras de la situación, el letrado ha comunicado al taxista que renuncia a su defensa y, por tanto, ‘Tito’ tendrá que buscarse un nuevo representante legal.

Aunque Álvarez ni confirma ni desmiente la noticia, sí confirma que a partir de esta semana contará con la representación del despacho Vosseler, en la figura de Leire López.

La tensión entre Elpidio José Silva y Tito Álvarez ha ido aumentando en las últimas semanas. Sobre todo después de que varios taxistas de Cataluña, entre los que se encuentra el propio ‘Tito’ se hayan negado a pagar al letrado la prima de éxito que les reclama.

En total, dicen en el sector, cerca de 800.000 euros por haber conseguido que la Generalitat haya puesto en marcha un decreto que ha permitido ‘expulsar’ a Uber de Barcelona y ha atado en corto a Cabify.

¿Y por qué no quieren pagar ese dinero? Porque consideran que la prima de éxito le pertenece una vez que hayan logrado alguna cantidad económica en concepto de indemnización en los procesos judiciales que tienen abiertos contra las VTC. Por tanto, según los taxistas, como no ha habido compensaciones Elpidio José Silva no puede cobrar nada.

En cualquier caso, desde la Plataforma Integral del Taxi (que unifica a todos los taxistas que colaboran con Elpidio José Silva) insisten en que siguen contando con la defensa legal del abogado. Consideran que el tema de la prima es una mera diferencia de criterios, pero que quieren seguir trabajando junto a un “letrado de primera línea”.

¿Guerra entre asociaciones?

Se trata de la primera vez en la que se airean las relaciones de los taxistas con su abogado, lo que ha llevado a algunos sectores a buscar culpables entre sus propias filas. Se especula con la posibilidad de que estemos ante una especie de ‘guerra’ entre asociaciones para robarse la representatividad del sector del Taxi.

Unas disputas que llegan mientras los juzgados siguen dirimiendo el futuro de la relación entre el Taxi y las VTC. La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y obliga a los vehículos de Uber y Cabify a completar y llevar en todo momento la hoja de ruta, en la que se reconocen todos los servicios que han efectuado.

Ahora habrá que esperar a que se decida si se admiten o no a trámite la querella criminal que varios taxistas presentaron contra las VTC por alterar el precio de las cosas; y también si se acepta o no una una demanda civil por competencia desleal también contra el sector del alquiler de vehículos con conductor.