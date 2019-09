La mayor cervecera del mundo, investigada por la UE por elusión fiscal en Bélgica

La mayor cervercera del mundo, la belga-brasileña Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev), se encuentra entre las 39 multinacionales contra las que la Comisión Europea ha lanzado este lunes una investigación por considerar que se han beneficiado en Bélgica de ventajas fiscales ilegales que les han permitido pagar en la UE menos impuestos de los que les corresponden. En total, la factura de tribunos eludidos por estas compañías podría ascender a 700 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.

"Todas las empresas deben pagar su parte justa de impuestos. Creemos que el régimen fiscal belga de los 'beneficios excedentarios' podría haber concedido sólo a algunas compañías multinacionales reducciones impositivas importantes que no estaban disponibles para otras empresas en situación comparable", ha dicho la comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager.

El régimen belga en cuestión, que estuvo en vigor entre 2005 y 2014, permitió a determinadas empresas que formaban parte de grupos multinacionales pagar menos impuestos en Bélgica gracias a una serie de decisiones fiscales anticipadas (tax rulings). En concreto, su base imponible se reducía entre el 50% y el 90% gracias a la deducción de los beneficios denominados 'excedentarios', que supuestamente resultaban de su pertenencia a una multinacional.

El Ejecutivo comunitario considera de forma preliminar que este sistema constituye una aplicación errónea y selectiva del código belga del impuesto sobre la renta. A su juicio, las decisiones fiscales anticipadas se limitaron a avalar ajustes negativos unilaterales de la base imponible de los beneficiarios, pese a que no cumplían las condiciones legales. El régimen perjudicó además a las empresas belgas que no tenían acceso por no formar parte de una multinacional.

Por todo ello, Bruselas llega a la conclusión que estos tax rulings confirieron una ventaja selectiva a 39 multinacionales al permitirles reducir considerablemente su factura fiscal. Además de AB InBev, en la lista de investigadas están también Basf, British American Tobacco, Omega Pharma, Pfizer Animal Health o Kinepolis Group.

La Comisión Europea ya dictaminó en enero de 2016 que el régimen fiscal de Bélgica para las multinacionales era ilegal y obligó a las empresas beneficiarias a devolver 700 millones de euros en concepto de impuestos eludidos.

No obstante, el Tribunal General de la UE anuló la decisión en febrero de 2019 por considerar que Bruselas no había demostrado la existencia de un régimen general discriminatorio. Por eso, Vestager ha decidido ahora investigar por separado cada una de las decisiones fiscales anticipadas. Además, el Ejecutivo comunitario ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.