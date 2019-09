Meliá apuesta por el turismo de lujo: sus hoteles Premium crecen un 45% en cinco años

Meliá está haciendo una fuerte apuesta por el turismo de lujo. Entre 2013 y 2018, los hoteles de las marcas Gran Melia Hotels & Resorts, Paradisus by Melia y ME by Meliá, las Premium, aumentaron un 45%.

Actualmente, la cadena hotelera que preside Gabriel Escarrer cuenta con 45 hoteles de lujo. De ellos, 33 abiertos y 12 en proyecto. De estos últimos, salvo el ME que abrirá en Barcelona, todos se ubican fuera de España como muestra también de la apuesta del grupo por la internacionalización. Concretamente, estos se ubicarán en México, China y Emiratos Árabes, entre otros destinos y todos son construidos desde cero.

“La apuesta de Meliá por el lujo es algo por lo que ya apostamos hace ocho o nueve años”, ha explicado el CEO de la empresa, Gabriel Escarrer, y sigue haciéndolo. Muestra de ello es el ritmo de apertura en comparación con las demás marcas de la compañía. Y es que de todas las previstas para los próximos años, el 22% serán hoteles de lujo.

Esta tendencia responde a la prioridad de la compañía de “reforzar la estrategia de las marcas, la diferenciación de nuestro producto y el reposicionamiento hotelero, decisivo para mejorar nuestra rentabilidad e impulsar la satisfacción del cliente”, ha añadido Escarrer.

Mayor rentabilidad

Y así ha sido porque la rentabilidad de la empresa ha mejorado de forma notable en estos últimos años. Muestra de ello es que, según ha manifestado Escarrer en la presentación del proyecto “Lecciones del Gran Vivir” este martes, los ingresos de este segmento han mejorado un 41%.

Esta mejora ha tenido su origen en el crecimiento de la tarifa media de los hoteles, que lo ha hecho un 30% entre 2013 y 2018, y del RevPAR (rentabilidad por habitación), que ha aumentado un 37%, llegando en el primer semestre de 2019 a un promedio de 174 euros en todo el mundo.

Hotelera de lujo referente

El turismo de lujo va unido a las nuevas experiencias y Meliá también camina en esa dirección. Su objetivo con esta apuesta es también “vender experiencias”, añade Escarrer.

De esta forma, Gran Meliá Hotels & Resorts ha presentado un proyecto bajo el nombre “Lecciones del Gran Vivir”, que pretende posicionar a la empresa como la hotelera referente del lujo español alrededor del mundo.

Para ello, se ha unido a colaboradores del mundo de la música, la gastronomía o la artesanía en la celebración de experiencias en sus hoteles. Y es que, según ha explicado el Chief Operating Officer de Meliá, André P. Gerondeau, cada vez más los mercados internacionales asocian a la hotelera con experiencias calidad.