A LOS LEONES: Javier Monzón (Prisa) y Rafael Domínguez de Gor (Mayoral)

Javier Monzón ha vivido una de sus semanas más negras al frente del grupo Prisa. El lunes se conocía su imputación en la operación Púnica y minutos después El País anunciaba las medidas que tomaría el grupo. Su código ético les obliga a poner en marcha un informe que debe evaluar el consejo de administración, para decidir el futuro de su presidente no ejecutivo.

Con el código ético en la mano, la lógica indica que Monzón debe ser cesado para que no salpique la reputación corporativa de Prisa, pero el ex presidente de Indra se aferra al cargo y no se plantea renunciar. Ello, pese a que el 39% del capital de la compañía representado por Amber (29,7%) y HSBC (9,1%) apoyan abiertamente su destitución.

La negativa a renunciar de Monzón abre una nueva guerra en Prisa, una batalla que las fuentes consultadas prevén larga y dura. Una lucha que se vivirá en paralelo a las comparecencias de Monzón en los juzgados y que enfrentará nuevamente al consejo de administración, un órgano que estaba aparentemente pacificado desde que hace más de un año Juan Luis Cebrián abandonara el grupo.