Sánchez rectifica en el mismo día y dice ahora que no prohibirá el coche 'fósil' en 2040

El PSOE ha modificado del documento de propuestas presentado a Podemos el artículo vinculado con la prohibición de la comercialización de vehículos de combustión desde 2040, de forma que ha suprimido la palabra prohibir y alude a la toma de las medidas necesarias para que, "no más tarde" de esa fecha, los turismos y vehículos comerciales tengan unas emisiones de cero gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro.

Esta modificación del artículo 256 del documento remitido a Podemos para la formación de un Gobierno progresista se produce pocas horas después de su publicación y representa la segunda vez en la que se suprime el término prohibir en relación con el objetivo para 2040.

Así, un primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sobre el que trabajaba el Gobierno anterior de Pedro Sánchez se recogía la prohibición de la venta de turismos y vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas y también híbridos desde dicho ejercicio.

No obstante, tras las críticas suscitadas, esta terminología se eliminó del texto definitivo del PNIEC. Así, el texto publicado esta mañana suponía recuperar dicha palabra en relación con la venta de coches de combustión en España en el horizonte de 2040.

"Prohibiremos a partir de 2040"

"Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales", recogía el documento de propuesta a Podemos antes de ser modificado.

No obstante, este párrafo ha vuelto a crear revuelo en el sector y el PSOE ha decidido cambiarlo, de forma que ahora recoge que, en el desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, se adoptarán "las medidas necesarias", de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que "no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gr/km de CO2".

"A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i", recoge el texto modificado esta tarde por el PSOE.

Este cambio está en línea con la estrategia adoptada por el anterior Ejecutivo de Sánchez. Así, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y también de la titular de la cartera para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejaron de hablar de prohibición.

Así, Ribera pasó a asegurar que el Gobierno garantizaría que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en 2040 serán de cero emisiones, aunque evitando el uso de dicha palabra, como parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el período comprendido entre 2021 y 2030.

"En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada y parte electrificada son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición", llegó a asegurar Ribera.