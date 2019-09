El fiscal del caso Zed cree que Fridman "falta al respeto" a las instituciones

El fiscal José Grinda pide al juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que desestime el recurso de la defensa de Mikhail Fridman por su imputación (ahora investigado) en el caso Zed. A su juicio, los abogados del inversor han llenado su escrito de afirmaciones "lindantes con la mala fe tanto respecto de las instituciones [...] como de la configuración del objeto procesal”.

Unas palabras que se recogen en el escrito remitido el pasado 16 de agosto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él Grinda insiste en que Fridman tuvo un “papel fundamental” en la quiebra de Zed ya que, según sus investigaciones, “tiene el control de los acontecimientos que derivaron en la insolvencia” de la sociedad.

Analiza el fiscal la página número cinco del recurso de la defensa de Fridman en la que destaca que “no ha sido administrador ni de hecho ni de derecho” de ninguna de las sociedades implicadas (ni en Vimpelcom ni en el Amsterdam Trade Bank). Sin embargo, la fiscalía considera que eso es lo que hay que investigar, aunque cree que sus abogados “lo toman como un axioma”. Y es que, para Grinda, la “imputación se basa en que Fridman camufla su control de la actuación delictiva en subordinados”.

Por esa misma razón, no se puede considerar que el máximo inversor de LetterOne haya sido objeto de una “imputación per saltum” (mirando hacia arriba), ya que entonces “solo se puede imputar a aquellas personas que están cumpliendo órdenes, pero no a los responsables y dominadores de la conducta típica”.

En un durísimo escrito, Grinda se pregunta si “alguien puede afirmar que no se consigna ningún episodio de violencia, amenaza o engaño como exige el tipo del artículo 289” del Código Penal. Lo hace para defender una de las tesis denunciada por Pérez Dolset y rechazada por los abogados de Fridman: que su teléfono había sido pinchado (el del antiguo responsable de Zed), que le habían robado documentación informática a través de un ataque, que recibió amenazas e, incluso, que se había pagado a periodistas para ir en contra de la empresa.

Fridman comparece el 12 de septiembre

En total, once conclusiones en las que se fundamenta el rechazo a la petición de la defensa de Fridman a no tener que declarar como investigado. Ahora será el juez García Castellón quien tenga que decidir, algo que debería hacer en los próximos días dado que está previsto que el ahora máximo accionista de Dia comparezca el próximo 12 de septiembre.

Desde la defensa del inversor insisten en no hacer comentarios sobre el escrito del fiscal, que ya fue adelantado por Europa Press, pero recuerdan que la colaboración con la justicia es máxima, que siempre han respetado a las instituciones españolas y confían en que poco a poco se vaya aclarando este caso.