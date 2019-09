COMO LEONES: José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) y Adriana Domínguez (Adolfo Domínguez)

Nadie dudaba de que Adriana Domínguez iba a liderar la marca que fundó su padre con solvencia. Sin embargo, su gestión ha ido un paso más allá. La compañía ha cerrado su primer trimestre fiscal con un crecimiento en las ventas comparables del 6,4%.

Se trata de un mérito atribuible a la consejera delegada ya que se ha desarrollado bajo su mandato un nuevo sistema de trabajo en el que los equipos de diseño de la compañía desarrollan toda la colección alrededor de un mismo concepto. En este caso, ha sido Galicia el concepto elegido.

Un proyecto que arrancó en noviembre del pasado año y que ha recibido una muy buena acogida no solo en España, si no también en México y Japón con crecimientos de entre el 6 y el 7%. Además, bajo la gestión de Adriana, Adolfo Domínguez ha mejorado las ventas en 19 países más.

El trabajo llevado a cabo de la compañía no deja de ser una apuesta arriesgada en un momento en el que el retail busca no solo las ventas, si no la experiencia del cliente y la omnicanalidad.