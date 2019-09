Así intenta Ryanair tumbar la huelga de sus trabajadores en España

Ryanair va a hierro contra la huelga que los tripulantes de cabina (TCP) han iniciado este domingo en protesta por el cierre de las bases de Canarias y Girona. La aerolínea trata de tumbar los paros con una serie de prácticas que los sindicatos consideran ilegales.

Se trata de tres acciones que según el representante de Sitcpla, Antonio Escobar, infringen el código penal y la legislación laboral.

Según ha comentado a EL ESPAÑOL, no están permitiendo a los tripulantes hacer huelga.

La aerolínea "está haciendo el lío a los tripulantes a los que no han notificado que tienen servicios mínimos", explica el representante de Sictpla, Antonio Escobar. Y es que, según denuncia, Ryanair está llamando al personal que no tiene que trabajar en esta jornada de huelga, bien porque no tienen que cubrir los servicios mínimos o porque están de descanso.

Están contactando con gente que llegó ayer tarde y que hoy tienen descanso para que acudan a trabajar tan pronto superen las 12 horas de descanso", añade Escobar. Vulnerando así, además, su derecho a huelga.

Este llamamiento está provocando que se superen incluso los servicios mínimos establecidos por el ministerio de Fomento, a los cuales los sindicatos Sitcpla y USO consideran "abusivos", ya que son del 100% de los vuelos no peninsulares, del 60% de los peninsulares e internacionales con desplazamiento igual o superior a cinco horas y el 35% de los vuelos peninsulares con tiempo de desplazamiento inferior a cinco horas.

Por otro lado, la aerolínea está preguntando a los demás tripulantes si tienen intención o no de hacer huelga y trayendo a tripulantes de otros países para cubrir los puestos de los que están secundando los paros. Según Escobar, están intentando traer a tripulantes de Portugal y Reino Unido.

Protesta ante el Ministerio

Los sindicatos USO y Sitcpla, además de un colectivo de trabajadores, se han concentrado esta mañana a las puertas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en protesta por su pasividad ante este asunto.

Consideran que tanto el ministerio de Trabajo como de Fomento deberían estar "velando por los trabajadores de Ryanair y luchando para que no se cierren las bases, para que se mantengan los 500 puestos de trabajo en España y para que durante este último año hubiera velado por el cumplimiento real de la legislación laboral, tal y como firmamos en enero con Ryanair", critica Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO. Algo que, insisten, no están haciendo.

Estévez ha recalcado también que se encuentran solos ante la lucha contra Ryanair, que nunca han tenido el apoyo de estos dos ministerios y que han sido los trabajadores y los representantes sindicales quienes han tenido que enfrentarse sin ayuda a la aerolínea.

Segundo día de huelga

Este lunes se ha celebrado el segundo día de huelga de los 10 convocados en España durante todo el mes de septiembre en protesta por el cierre de las bases de Canarias y Girona.

En esta segunda jornada se han cancelado ocho vuelos, que cubren las rutas Barcelona-Sevilla, Barcelona-Milán Bérgamo, Barcelona-Roma Fiumicino y Madrid-Santiago de Compostela, así como los de vuelta.

Los sindicatos alegan que no cuentan con el apoyo de las autoridades españolas, pero sí tienen el de sus compañeros suecos, británicos, irlandeses, alemanes, italianos, portugueses y los pilotos, que se unirán a la huelga de los españoles a lo largo del mes de septiembre.

Aun así, seguirán adelante con sus acciones para evitar el cierre de las bases y el despido de 500 trabajadores, movilizaciones que a la huelga se le une una reunión con la dirección de la aviación civil, la cual han solicitado ambos sindicatos esta mañana.