Más de 61.800 proveedores pendientes de la estrategia de Marta Álvarez como presidenta de ECI

Buena parte del interés que suscitan en la prensa económica las noticias sobre El Corte Inglés radica en el hecho de que el grupo de grandes almacenes sea uno de los mayores empleadores privados en España.

Por ello, la estrategia que diseñe Marta Álvarez en la etapa que oficialmente se abre este domingo con la ratificación de su nombramiento como presidenta del gigante de la distribución será vital para buena parte del tejido industrial español.

Más de 90.000 puestos de trabajo directos dependen de la compañía. Pero, además, otras más de 61.800 empresas españolas tienen relación con la actividad que generan las ventas de sus grandes almacenes.

Esa cifra de proveedores representa, nada menos, que el 84% de las empresas en España. Entre todas, se reparten un volumen de compra superior a 12.500 millones de euros.

Unos datos que explican que El Corte Inglés esté considerado como un grupo sistémico para la economía española y un motor socioeconómico que genera más de 16.000 millones de euros, según los datos que figuran en su último Informe Anual no financiero.

Con una historia a sus espaldas de más de 80 años, El Corte Inglés celebrará este domingo una Junta de Accionistas clave con la que quiere representar el fin de las luchas internas con el nombramiento de la hija adoptiva de Isidoro Álvarez como presidenta de la casa. Lo hará en un momento en el que los casos judiciales abiertos por su expresidente, Dimas Gimeno, empiezan a cerrarse en los tribunales.

Una vez aprobado su nombramiento, junto con las cuentas, el dividendo y las principales líneas de actuación del pasado ejercicio que deben someterse a la Junta, se abrirá la nueva etapa. Un tiempo en el que continuar con la senda de reducción de la deuda de 3.367 millones de euros y reforzar la apuesta por la estrategia omnicanal que dicta la era digital será vital para el futuro del grupo y las empresas que dependen de él.

Gran peso en 'retail'

La compañía genera trabajo indirecto en 25.742 empresas del sector retail en España que se reparten un volumen de negocio movido por la cadena de grandes almacenes de 8.943 millones de euros.

Mientras, otras de sus divisiones, como la de Viajes genera negocio para otras 15.289 empresas nacionales con un volumen de negocio de 1.148 millones de euros y la de Informática cuenta con 1.442 proveedores españoles y unas compras de 398 millones.

También otros segmentos de negocio, como el de Seguros, genera empleo en 384 empresas en España con un volumen de compras de 10 millones, según los datos del citado documento.

Con retos por delante como la mayor apuesta por la digitalización para competir con gigantes mundiales como Amazon, la reconversión de los espacios de grandes almacenes menos rentables o la búsqueda de apostar por nuevos espacios -como el gastronómico gourmet-, el tino de Álvarez (licenciada en Derecho) con su estrategia será vital para los puestos de trabajo que dependen de su negocio más allá del bienestar de los empleados de la casa.

ECI en el mundo

El impacto de la compañía en la economía traspasa fronteras. Si se amplía la lupa sobre el mapa de proveedores de El Corte Inglés, el 91% están en la Unión Europea, con una especial presencia en Portugal.

El grupo del triángulo verde también cuenta con proveedores en otros países como China, India, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Turquía y Marruecos.

La memoria no financiera del grupo explica que todos esos proveedores deben "respetar los derechos humanos y laborales en sus áreas de producción" con parámetros como el derecho a la sindicalización, la no discriminación o una remuneración justa con un horario justo. Además, deben garantizar que no utilizan el trabajo infantil y unas condiciones mínimas de salud y seguridad en los centros de trabajo.

Solo en el último año, el grupo ha realizado 3.346 auditorias a sus proveedores para garantizar que toda la cadena de valor cumple con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, explica el informe.

Una política que la compañía también ha incorporado a su management español, puesto que en 2017, el Consejo de Administración del grupo aprobó un Código Ético.

Estas líneas de actuación, menos conocidas que otras, marcarán también la estrategia de Marta Álvarez en la etapa que abrirá este domingo con la ratificación por parte de los accionistas de su sillón como presidenta de El Corte Inglés.