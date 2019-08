Reclamaciones y 'boom' de BlaBlaCar: consecuencias de la huelga de Renfe de este miércoles

La huelga que la Confederación General del Trabajo ha convocado para este miércoles afectará a más de 300 trenes en uno de los días con mayor movimiento de pasajeros, al coincidir con el comienzo del puente de agosto. También es, para aquellos que obtienen sus vacaciones por quincenas, el día en el que empiezan o concluyen sus días de descanso.

Conociendo esta información, es comprensible que muchos pasajeros no sólo no podrán viajar en el tren previsto, sino que deberán alargar o acortar su estancia en el lugar seleccionado para disfrutar del verano. Esto es, que aquellos que no logren viajar hoy, no podrán pasar la primera noche en su destino vacacional, o deberán alojarse una noche más en él. Y este, entre otros perjuicios.

De acuerdo con el portal de servicios legales reclamador.es, aquellos clientes de Renfe que incurran en gastos adicionales provocados por el paro en los servicios ferroviarios tendrán derecho a reclamar por ello. En esto se incluye no solo noches de hotel, sino jornadas laborales que no hayan podido desarrollar o pérdidas de conexiones.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios, al haberse notificado estos paros con más de 48 horas de antelación, los afectados no tienen derecho a ningún tipo de indemnización complementaria a la devolución del importe o a la reubicación en otro tren. Sin embargo, como señala el portal de servicios legales, sí que puede reclamar estos gastos extra derivados de la huelga.

Para que esta reclamación sea efectiva, reclamador.es recalca la importancia de presentar la documentación pertinente para poder justificar esos gastos extraordinarios, imprescindible para que Renfe termine abonando el importe de dichos gastos.

'Boom' de BlaBlaCar

Otro hecho derivado de la cancelación de más de 300 trenes ha sido el notable aumento en la demanda en la aplicación BlaBlaCar, que ha alcanzado esta semana su récord histórico de plazas ofertadas.

Según la información de la compañía, la plataforma de viajes compartidos ha registrado un 10% más de actividad esta semana que en el mismo momento del curso pasado, superando así el récord de publicaciones de plazas que alcanzó durante los últimos días de julio.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que registra una mayor actividad. Sólo durante el mes de agosto se han publicado más de 400.000 plazas con destino Andalucía desde todos los puntos de la península.