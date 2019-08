Álvaro Aresti, nombrado presidente de Distrito Castellana Norte

Distrito Castellana Norte (DNC) tiene nuevo presidente. Se trata de Álvaro Aresti, quien toma las riendas del Consejo de Administración tras la aprobación por unanimidad del proyecto Madrid Nuevo Norte en el Ayuntamiento de Madrid, el pasado 29 de julio.

Tal como ha informado DCN, Aresti cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en BBVA, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB).

El ya presidente es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título ‘Certified European Financial Analyst’ por IEAF (European Federation of Financial Analysts).

Madrid Nuevo Norte creará 10.500 nuevas viviendas (el 20% de ellas con algún tipo de protección) y un centro de negocios con más de un millón de metros cuadrados de oficinas de última generación, junto a una renovada estación de Chamartín. Esta actuación contribuirá de forma decisiva a situar la capital de España entre las ciudades más vanguardistas y sostenibles de Europa, mejorando la calidad de vida de millones de personas.