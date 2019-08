Tito, 'mesías' del Taxi y azote de Uber y Cabify, deja Élite para liderar su nueva plataforma

Alberto ‘Tito’ Álvarez , portavoz del sindicato Élite Taxi, es probablemente el rostro más reconocido de la guerra que lleva meses enfrentando a taxistas con la administración por la regulación de las VTC y de Uber y Cabify.

Tito y sus taxistas lograron paralizar más de una semana Barcelona y alrededores en medio de las negociaciones para el nuevo reglamento VTC de la Ciudad Condal. El impacto de Tito en todo el conflicto fue tal, que incluso desembarco en Madrid para apoyar en la lucha de los taxistas madrileños.

Pero Tito se va de Élite Taxi. Así lo ha comunicado en una carta abierta dirigida a todos sus compañeros de la asociación y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella anuncia que desde este lunes deja de ser portavoz de la Asociación Profesional Élite Taxi bcn -aunque seguirá asociado y pagando su cuota-, pero que se cambia de sitio para liderar la plataforma Taxi Project 2.0.

"A partir de hoy día 5 de agosto del 2019 dejo de ser portavoz de la Asociación Profesional Élite Taxi bcn, seré un socio más y aportaré mi cuota voluntaria mensual para que la asociación pueda continuar la lucha, mientras siga la actual junta directiva a la cual solo tengo palabras de agradecimiento por soportar todas las cosas injustas que se han vertido sobre ella", ha indicado.

"Quizás ya no sirvo para la labor"

Y confirma su cambio de giro. "No me aparto de la lucha simplemente cambio de sitio, estoy convencido que ahora con Taxiproject 2.0 y el equipo profesional que trabaja a nuestro lado, vamos a dar mucho que hablar a partir del mes de septiembre, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir grandes cosas para que el taxi sobreviva de los ataques sin cuartel que está sufriendo".

"En el contexto de la lucha por el Taxi, Élite ha conseguido y seguro que seguirá haciéndolo cosas increíbles de eso no tengo ninguna duda, pero de la misma manera conozco bien mi interior y se que sin motivación no se puede estar al frente de nada y mi motivación se ha terminado al frente de Élite Taxi bcn, porque creo que quizás ya no sirvo para la labor que he estado desempeñando hasta hoy".

Y apunta a motivos personales para su retirada. "Los ataques de personas con la que me he partido el alma en las calles codo a codo, y las mentiras que vierten sobre mi, me han afectado demasiado a mi y a mi familia y muy directamente y es algo que no puedo permitir de ninguna de las maneras y sobre todo después de haberlos dejado de lado mucho tiempo por el taxi".

"Me voy dolido"

Tito además confiesa en la misiva sentirse "dolido y decepcionado". "Me voy dolido y decepcionado con algunas cosas, pero supongo que eso va con el pack de estar en la posición que he estado, pero también me gustaría dejar bien claro una vez más, que no voy a abandonar la lucha por el taxi y que toda esa energía que llevo dentro la voy a emplear donde creo que es más necesaria ahora".

Y continúa indicando que "seguro que Élite sabrá sobre ponerse y todos esos que me han estado y están atacando llamándome vendido, ladrón, manipulador y esas cosas sabrán parar las 4000 VTCs que nos van a meter a partir de septiembre y conseguirán coger el timón de la desesperación del sector y canalizarlo de forma inteligente y correcta para seguir con los logros que en Barcelona no se valoran y en el resto de Europa miran con envidia sana".

Y concluye con un guiño a las familias de los taxistas. "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y no haberos traicionado jamás, poniendo todo de mi para representar a todos los niveles a vuestras familias, también pido disculpas a los que crean que mi esfuerzo no ha valido para nada o ha estado mal enfocado y les invito a hacerlo ellos mismos, yo les apoyaré sin dudarlo".