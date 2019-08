Costco no cuaja en España: abrirá su tercera tienda en 2020 acumulando cuatro años de retraso

Aunque en sus planes la tienda de Las Rozas (Madrid) iba a subir la persiana en 2016, no será hasta 2020 cuando Costco implante un supermercado en esta localidad madrileña. Así lo han confirmado fuentes del sector a este periódico.

Costco Wholesale aterrizó con su club de compras en 2014 en España. La de Sevilla fue la primera tienda en abrir en España y a Getafe llegó solo un año después. La compañía estadounidense prometió una expansión en nuestro país con tiendas en Barcelona, Valencia y también un supermercado en Las Rozas.

Sin embargo, el modelo de negocio de Costco no ha cuajado en España. La compañía lo describe como un club de compras, del cual hay que hacerse socio antes de entrar al supermercado. Actualmente, existen dos tarifas para sus tiendas en España: 30 euros al año para familias, estudiantes y particulares y 25 euros anuales para autónomos y empresas.

A cierre de agosto de 2017, últimos resultados depositados por la compañía ante el Registro Mercantil, Costco cerraba el ejercicio 2017 por encima de los 200.000 socios, muy lejos de los 49,5 millones que tiene en todo el mundo. "Casi 27.000 familias y negocios nuevos confiaron como titulares en la compañía y compraron su tarjeta durante el pasado ejercicio”. Aunque la compañía no detalla la cifra concreta de socios, se trata de un aumento significativo. En 2016, contaba con algo menos de 75.000 (37.843 en Getafe y 36.965 en Sevilla).

Con una estética más propia de un almacén que de un supermercado, además de alimentación en formatos familiares, Costco también vende productos de menaje del hogar, pequeño electrodoméstico, ropa, libros e incluso cuenta con gasolineras en sus dos establecimientos en España.

Licencia urbanística en mayo

Fue en mayo de este año cuando Costco consiguió la licencia urbanística para empezar la construcción del establecimiento que quiere abrir en Las Rozas en 2020. Los encargados del proyecto son los arquitectos de Broadway Malyan. La nueva tienda del gigante estadounidense se situará en Cerro de la Curia, cercano a la A6 y contará con unos 14.500 metros cuadrados.

La tardanza en conseguir los permisos y licencias, así como los resultados de la compañía en España, justifican el retraso de la inauguración en Las Rozas. Entre diciembre de 2015 y junio de 2017 la filial española ha recibido tres ampliaciones de capital por valor de 45 millones de euros y una aportación de 25 millones.

A cierre del ejercicio 2017, Costco acumulaba en España una deuda de 14,7 millones de euros, de los cuales 11 millones corresponden a proveedores a corto plazo. En la misma cuenta de resultados, el distribuidor facturó 111 millones de euros, 109,9 por las ventas y 1,9 por las cuotas de sus socios, un aumento del 50% con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, el resultado final daba pérdidas de más de 16 millones de euros para la compañía.

Mercado español

Fuentes sindicales explican a EL ESPAÑOL que Costco ha tenido un peor futuro del que auguraba porque no ha adaptado su modelo de negocio al mercado español. Así, señalan que mientras que la gran mayoría de cadenas de distribución no cobran por la entrada a sus establecimientos, Costco pone un precio incluso antes de comprar. También ponen de manifiesto que el gran formato de los productos de la cadena estadounidense no se corresponde con el tamaño de los hogares españoles.

Aunque las cuentas de la compañía revelan que el número de socios sigue aumentando, lo cierto es que la filial española sigue necesitando el apoyo de la matriz que está dispuesta a dárselo “para que ésta continúe con su actividad con normalidad durante al menos 18 meses”, según la memoria de las cuentas.

Cabe destacar que el español no es un mercado prioritario para Costco. La cadena norteamericana opera 768 establecimientos en el mundo, 533 de ellos en Estados Unidos. La matriz facturó 138.000 millones de dólares a septiembre de 2018 y logró un beneficio de 3.134 millones de dólares.