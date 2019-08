Movistar rebaja a la mitad el precio de todo el fútbol, F1, Cine y Series hasta 2020

Movistar ha lanzado ya su artillería para competir en la guerra del fútbol de agosto y septiembre y lo ha hecho con una nueva oferta de fútbol y nuevos paquetes Fusión que incluyen Champions League y LaLiga, dos competiciones que por primera vez tendrá en propiedad y al mismo tiempo, la operadora de telecomunicaciones.

La operadora además ha activado tres promociones en las que llega a rebajar a la mitad (de 165 a 85 euros) el precio de su paquete premium que incluye todos sus contenidos audiovisuales como Series, Cine, Fórmula 1, Deportes, Champions y Liga española.

Los ofertas adelantadas por ADSL Zone y a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL indican que los clientes de Movistar tendrán tres nuevas opciones para tener fútbol. La primera (Selección con Liga) solo con La Liga -que incluye El Partidazo que desaparece como canal y se incorpora en Movistar LaLiga; el paquete Series, televisión familiar, diez gigas de datos y una líneas adicional. Todo por 95 euros con 600 megas de fibra y 85 euros con 100 megas.

Nuevo Fusión con Netflix

El segundo paquete es el de Selección con Champions que incluye solo Champions League y no Liga, por el mismo coste del anterior y en las mismas condiciones. El tercer paquete es Selección Plus con todo el fútbol que tiene un coste de 110 euros e incluye 600 megas de fibra y 12 megas de móviles, además de Series y televisión familiar.

El cuarto paquete que ha lanzado Telefónica es Selección Plus con ficción, que incluye Netflix con dos dispositivos, Cine, Series, televisión familiar, doce gigas de móviles y 600 megas de fibra. Todo por 105 euros, 95 euros en el caso de 100 megas de fibra. Movistar activará desde el 5 de agosto una promoción de mediante la cual todos estos paquetes se podrán contratar por 65 euros durante tres meses.

No obstante, la gran promoción de Telefónica para este verano (por el momento) rebaja a la mitad el paquete Total Plus, que permite ver todo el contenido de Movistar, que incluye Series, Cine, Fórmula 1, Deportes, Champions y Liga.

Este paquete se va a poder contratar por 85 euros (cuesta 165) hasta final de año. Si el usuario tiene el Total Plus de 4 líneas móviles, la oferta es de 190 a 110 hasta 2020.