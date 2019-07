Sabadell quiere que un tercio de su negocio hipotecario llegue a través de su red de colaboradores

El Banco Sabadell está dispuesto a aprovechar la mejora de la economía y el apetito por los préstamos que hay en el mercado. La entidad cuenta con más de 40.000 millones de euros concedidos a clientes entre préstamos al consumo (11.000 millones) e hipotecas (30.000 millones). En éstas es, precisamente, donde la entidad que lidera Josep Oliu quiere poner el foco de cara a los próximos meses.

La idea es reforzar las vías por las que un cliente llega al Sabadell, y para ello la entidad quiere reforzar su canal de colaboradores. ¿Qué es esto? Una red de Agencias de Intermediación Inmoibliaria (APIs) (Century 21, Remax, etc) que ofrecen a sus clientes la posibilidad de que la entidad alicantina firme con ellos la hipoteca con condiciones especiales.

Tal y como explica a EL ESPAÑOL, el director de Sabadell Colaboradores, Blas Rocamora, “cuando ellos nos traen a un cliente, nos traen negocio y eso nos ayuda a aportar valor” a la persona que quiere comprarse una casa. Al final, lo que se pretende con estos acuerdos es que el API ofrezca un servicio completo a sus compradores: la casa y la financiación, por lo que “se crean sinergias” entre ambas partes, relata.

Actualmente el 25% de las hipotecas que firma la entidad proceden de este canal, y la idea es seguir aumentando la cuota de mercado hasta alcanzar el 30%. Un modelo que no es nuevo, que ya se hacía antes de la crisis, pero que sólo suponía el 11% del negocio hipotecario. Sin embargo, Rocamora explica que “la profesionalización del sector API tras estos años se ha incrementado, y esto hace que el sector haya vuelto a resurgir con fuerza”.

El ejemplo de Reino Unido

Por hacernos una idea, sólo el año pasado el Sabadell cerró su mercado hipotecario con más de 33.000 millones de euros, de ellos 6.100 millones procedían de los colabores, según los datos a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL.

Este modelo es muy habitual en el mercado anglosajón. En Inglaterra, por ejemplo, entre el 70% o el 80% del sector está en mano de grandes brokers que colaboran con los bancos. Así que la idea del Sabadell es aprovecharse del conocimiento que tiene de este tipo de acuerdos su filial británica, TSB. De hecho, allí la cartera hipotecaria alcanza los 27.000 millones de libras, un avance del 1% en términos intertrimestrales y un 0,3% en términos interanuales.

De hecho, y según los datos presentados por el Sabadell sobre el TSB, en tasas interanuales se han firmado un 13% más de nuevos préstamos. En total, 1.433 millones de libras gracias a la suma del mercado de ‘brokers’ y de las oficinas.

Dónde funcionan mejor

A igual que ocurre con el mercado inmobiliario, las grandes capitales y las zonas de costa son los lugares en los que esta asociación del Sabadell con los APIs están funcionando mejor. En concreto, según explica el responsable de colaboradores de la entidad, Baleares y Canarias funcionan francamente bien.

“Allí el 75% del negocio proviene de no residentes”, es decir, de extranjeros que compran casa en esas zonas. De hecho, en los datos globales del Sabadell se puede comprobar cómo el canal de colaboradores aorta el 76% del negocio perteneciente a ciudadanos no residentes en España.

¿Existe el riesgo de que se repitan los errores del pasado en el sector? Desde el Sabadell creen que no. “La profesionalización debe ayudar a no repetir los errores, y no se están repitiendo. Ahora, por ejemplo, ante una operación irrealizable ni siquiera la presentan. Aquello de que todo es bueno y el banco de dará la hipoteca, ni se contempla. Los colaboradores estudian sus posibilidades, qué se le puede dar y, a partir de ahí, se busca la financiación”, sentencia el responsable de colaboradores.