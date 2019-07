Àngels Barceló y Carlos Herrera, ideología en estado puro para liderar las mañanas de la radio

Las mañanas de la radio a partir de septiembre se presentan emocionantes. La guerra entre la Ser y la Cope va a estar más reñida que nunca, ya que la cadena de los obispos se ha fijado como meta ‘asaltar el cielo’ de la radio en España con Carlos Herrera a la cabeza. No lo va a tener fácil, ya que en la Ser se preparan para defender el bastión con todas sus fuerzas con Àngels Barceló liderando su Hoy por Hoy.

No sólo defender la primera plaza será el reto de la periodista catalana; también tendrá que volver a unificar las mañanas de la Ser en un sólo programa. Hasta ahora, y desde 2012, el programa se dividía en dos tramos: el informativo (que venía presentando Pepa Bueno) y el magazine, que estas últimas temporadas lideraba Toni Garrido. A partir de septiembre todo volverá al modelo clásico y, por tanto, Barceló tendrá que someterse a un doble registro: el informativo y el tono más desenfadado que requiere la mañana a partir de las diez.

La nueva directora de Hoy por Hoy no ha querido desvelar cómo va a ser el nuevo Hoy por Hoy. Tan sólo ha dicho que tiene “un folio en blanco” a partir del que comenzará a trabajar y a preparar las secciones que quiere abordar, pero también los colaboradores con los que contar.

Angels Barcelo

El mayor desafío de Barceló será elaborar el magazine, un género que no trabaja desde hace más de una década (cuando abandonó A vivir). No sólo por eso, también porque es la franja deseada de las marcas y, por tanto, comercialmente es importantísima. Y ahí, Herrera en Cope, es el líder. La facturación de Cope ha pasado del entorno de los 80 millones anuales antes de la llegada del andaluz, a más de 110 millones el año pasado. No sólo eso, es que ingresó un 6% más que el año anterior, por encima de la media del sector.

Por si fuera poco, los oyentes de Herrera en el tramo de 10 a 13 de la mañana son legión. No olvidemos los famosos ‘fósforos’ del andaluz que le siguen cada mañana, que participan activamente en el programa y que generan toda una comunidad en torno al locutor. Esa es, precisamente, una de las claves por las que está tan cotizado entre las marcas.

Más allá del dinero, el gran desafío para hacerse con el liderazgo de las mañanas, estará en el tramo informativo. El que va desde las seis de la mañana hasta las diez. Ahí es donde el aspirante Herrera pondrá todos sus esfuerzos a partir de septiembre. De hecho, como ha contado EL ESPAÑOL, el objetivo es -con el tiempo- que la presencia del presentador se focalice en el primer tramo y se disipe en el segundo.

El objetivo de la Cope es que ejerza más como líder de opinión que de periodista, algo que no le costará dado que -de facto- su influencia en los oyentes más conservadores es altísima. De lo que se trata es de aprovechar esa máxima de que la ‘radio’ de la oposición al Gobierno de turno siempre sube en las audiencias. Por ahora, los datos le dan la razón, así que la idea es seguir por el mismo camino que se ha recorrido estos años.

Pilar García Muñiz y Carlos Herrera posan en una fotografía.

“Es el único que ha logrado aglutinar a las tres derechas”, decían fuentes a EL ESPAÑOL el pasado mes de abril. Así que ahí está la clave, mantener la línea editorial, fortalecer sus opiniones y reforzar su plantilla de colaboradores. Todo desde posiciones conservadoras que, en muchas ocasiones, han hecho que se identifique al andaluz con Vox. Por ahora ya se conoce su primera incorporación, Pilar García Muñiz como número dos.

En el extremo contrario estará Àngels Barceló. Un guiño de la Ser hacia Cataluña (en donde en los últimos años ha tenido problemas con la audiencia), pero también hacia las posiciones más federalistas que tradicionalmente ha defendido Prisa en el conflicto catalán.

La propia periodista decía hace unos años en una entrevista en El Periódico que es partidaria “de una votación” dentro de lo que marca el Estatut. Tanto es así que ha sido muy crítica con Pedro Sánchez “por comprar” a los independentistas la figura del relator. Unas palabras por las que fue muy criticada en redes sociales por aquellos que tienen postulados ‘indepes’.

Postulados 'sanchistas'

Podría decirse, por tanto, que es cercana al PSC en lo que se refiere al conflicto catalán, pero también cercana a los postulados económicos, sociales y medioambientales del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez. Desde luego, más que Pepa Bueno a quien se la vincula con el sector del PSOE más cercano a Susana Díaz, de hecho hay quien dice que ése es uno de los motivos por los que tendrá que pasar a Hora 25 y dejar las mañanas la próxima temporada.

Se puede decir, por tanto, que Barceló encarna los postulados de izquierda que ‘toda la vida’ ha defendido la Cadena Ser, que perdió durante unos años -como el resto del grupo Prisa- y que ahora trata de recuperar a marchas forzadas. De ahí, por ejemplo, la llegada de Javier Ruiz a la jefatura de Economía de la emisora.

¿Quién vencerá? El Estudio General de Medios (EGM) nos lo dirá. De momento Barceló parte con una ventaja de algo menos de medio millón de oyentes. Si será suficiente colchón para mantener el liderato de Hoy por Hoy en las mañanas habrá que verlo, máxime cuando tras un cambio tan radical las audiencias de la radio se resienten (que le pregunten a Onda Cero tras el adiós de Herrera).