La avaricia y las constantes exigencias de Orcel quebraron la confianza de Ana Botín

La avaricia y las prisas fueron la causa por la que Andrea Orcel no fichó como consejero delegado del Santander. Sus motivaciones estrictamente económicas acabaron rompiendo la confianza de Ana Botín, que acabó abortando la llegada del italiano a la entidad.

No sólo eso, es que Orcel grabó sus conversaciones con Ana Botín, según se desprende de un comunicado emitido por la entidad. El banco se ha enterado de estas prácticas de "dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander" a través de la demanda que el banquero ha interpuesto contra la entidad cántabra por su frustrado fichaje.

Unos hechos que, a juicio de la entidad, "refuerzan que la decisión adoptada fue acertada".

Estas palabras llegan después de que Orcel haya filtrado los términos en los que ha interpuesto su demanda contra el Santander, y que haya hecho públicos aspectos que debían quedar en el ámbito privado de la negociación con el banco. Sin embargo, el banco cree que es necesario matizar algunos aspectos.

El Santander cree que el italiano se equivoca cuando dice que tenía un contrato firmado, cuando esto no es así. Se trata sólo de una carta de oferta, en donde no existe compromiso ninguno. No sólo eso, es que según dice el banco, "el Sr. Orcel fue nombrado consejero delegado el 25 de septiembre de 2018 acelerando el proceso a petición de UBS y el propio Sr. Orcel pero ni ese nombramiento fue efectivo ni el contrato entre el banco y el Sr. Orcel quedó perfeccionado".

¿Por qué no se puso en marcha la contratación? Básicamente, y según explica la entidad, porque todavía quedaba "pendiente de la negociación y acuerdo sobre uno de sus elementos esenciales (la retribución final a percibir por el Sr. Orcel como buyout), y estaba sujeto, además, al cumplimiento de una exigencia legal indeclinable como es su aprobación por la junta general de accionistas".

A partir del 25 de septiembre, Orcel y el Santander "mantuvieron intensas negociaciones" para definir cuál iba a ser la cuantía del buyout (su indemnización por abandonar UBS). Una cantidad que estaba previsto que se abonara en acciones del Santander, y que se sujetaría a las "métricas de desempeño" acordadas y durante un período de siete años.

Según el relato del Santander, Orcel se comprometió a trabajar para que UBS abonara el 50% de esas indemnizaciones. "Incluso pidió a Banco Santander que le ayudara a redactar una carta que enviaría a UBS en la que sostenía que la entidad debía hacer todo lo posible para asumir la mitad de la retribución diferida".

Ahora bien, desde la entidad que preside Ana Botín dudan de que "llegara a enviar nunca esa carta, cuyo borrador sí le fue proporcionado por el banco".

No sólo eso, es que "lejos de realizar todo lo posible para que UBS le abonara una parte significativa de las retribuciones diferidas, en el transcurso de la negociación el Sr. Orcel rechazó destinar a reducir el importe del buyout los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y las retribuciones diferidas que le correspondían en ese momento".

Por si fuera poco, según la versión del Santander, durante las negociaciones el banquero "incorporó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS derivada de la no percepción de dividendos e intereses por la retribución diferida, cuantificada inicialmente en un importe superior a los 3 millones de euros".

En definitiva, que no sólo no cumplió con su palabra de intentar reducir la cantidad que el Santander tenía que pagar, si no que se dedicó a reclamar más dinero.