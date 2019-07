Huawei, acusada de ayudar a Corea del Norte a construir su red nacional de Internet

Huawei colaboró en la construcción de la red telefónica inalámbrica de Corea del Norte. Esto es lo que señalan unos documentos que se han filtrado, así como las declaraciones de antiguos empleados de la compañía.

La información existente apunta a que Huawei se unió a Panda International Information Technology para entregar el equipo y material necesario para levantar la mencionada red. Entre esos suministros, los expertos afirman que podrían incluirse componentes de origen estadounidense, lo que violaría las sanciones de EEUU.

Por estas actividades, Panda fue incluida en 2014 en la "Entity List", la lista del gobierno estadounidense que incluye a entidades cuya actividad perjudica a Estados Unidos. Sin embargo, Huawei ocultó su participación en dichas construcciones, y continuó con tareas de mantenimiento en ellas hasta, al menos, el año 2016.

Sobre estas acusaciones, Huawei ha negado la veracidad de las informaciones reveladas, asegurando que están "totalmente comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables en aquellos países y regiones" en los que la multinacional opera.

El gigante tecnológico chino es una de las marcas que compite por el liderato mundial en ventas de dispositivos móviles, junto con Samsung y Apple. En España, el fabricante chino se alzó con el primer puesto el pasado mes de febrero. Sin embargo, la compañía sufrió un duro golpe a nivel internacional en mayo.

El origen de este fue Donald Trump, que anunció a mediados del mes que incluía a Huawei en la "Entity List". Mediante esta acción, el presidente norteamericano vetaba cualquier negocio entre la multinacional china y las empresas con sede en Estados Unidos.

El motivo de esta inclusión en la citada lista era la preocupación del presidente ante la posibilidad de que empresas extranjeras aprovecharan su acceso a compañías estadounidenses para robarles datos o sabotear servicios claves para el correcto funcionamiento del país. Con esta medida, se tensó aún más la cuerda con China en la guerra comercial.

El veto a Huawei duró poco más de un mes, puesto que el presidente Trump anunció su desactivación tras la cumbre del G-20 en Osaka (28 y 29 de junio) y una reunión que tuvo con su homólogo chino, que el mandatario estadounidense calificó de "excelente".

Otra vez en el plazo de un mes ha saltado una nueva bomba en relación a este asunto. Si bien Trump estaba comenzando a relajar su relación con Huawei, en un intento por hacer lo propio en la costosa guerra comercial con China, estas filtraciones sobre la ayuda de la compañía tecnológica a Corea del Norte podría cambiarlo todo.

Se desconoce cómo actuará el gobierno estadounidense ante esta situación, pero son varios los que han expresado ya su punto de vista. Uno de ellos es Mark Warner, un senador demócrata de Virgina, que ha dicho: "Si no podemos fiarnos de que Huawei cumpla su palabra de no vender tecnología nacional a Corea del Norte, definitivamente no podemos confiar en que operen una red 5G de manera independiente al gobierno chino".

Five Eyes, la alianza de inteligencia entre Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, ha mostrado sus dudas respecto a usar componentes de Huawei en sus redes 5G. De hecho, los dos primeros países mencionados ya han vetado a la multinacional china de las obras de mejora de sus conexiones.