3 de 11

Orange cuenta con siete opciones diferentes. La más económica, la tarifa "Ardilla", ofrece 700MB sin minutos por 9,95 euros. Le sigue en precio la "Esencial", que incluye 2GB y que tampoco ofrece minutos a cambio de 14,95 euros. La tarifa "Hablar" ofrece llamadas ilimitadas y 2,5GB por 25,95 euros mensuales. Las cuatro restantes se encuentran en promoción, ofreciendo los servicios pertinentes (coinciden todas en su oferta de llamadas ilimitadas) a mitad de precio durante los primeros tres meses. Con "Go Play" se puede disfrutar de 7GB por 23,95 euros, mientras que "Go On" incluye 10GB por cuatro euros más. Las tarifas "Go Up" y "Go Top" ofrecen 20GB y 40GB abonando 35,95 y 47,95 euros, respectivamente.