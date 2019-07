Apps poco fiables, ofertas irrechazables y otros timos a evitar en la red

La detención del mayor ciber-estafador de España, llevada a cabo por miembros de la Guardia Civil este viernes, ha alertado a los usuarios de internet sobre posibles fraudes. Pero, ¿cómo evitar que nos timen cuando nos conectamos a la red? En respuesta a esta pregunta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con recomendaciones a tener en cuenta a la hora de navegar por la web.

El primero de los consejos es fijarse bien en las direcciones URL para identificar posibles páginas fraudulentas. La OCU apunta que este procedimiento es especialmente importante si se accede a internet desde el móvil, puesto que los buscadores de estos dispositivos suelen acortar las URLs u ocultarlas para ahorrar espacio de pantalla. Esto es primordial en casos en los que nos pregunten nuestros datos personales.

Un error frecuente que podemos cometer es hacer clic en cualquier enlace que nos llegue a través de correos electrónicos o mensajes de Whatsapp de personas desconocidas o de ofertas atractivas pero improbables.

La #UCO de la @guardiacivil ha detenido al mayor ciber-estafador en la historia de España.



Captaba a sus víctimas en portales de compra-venta online, dirigiendo a los potenciales compradores a sus propias páginas #fraudulentas. 1/1



➕👉 https://t.co/IrY5OHfaJf pic.twitter.com/UbXO5MhzJz — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 5 de julio de 2019

Algunas de las pistas que podemos encontrar en las direcciones URL a la hora de distinguir una página fiable de una fraudulenta son fallos ortográficos, que no comience por https://, que use el nombre oficial pero con algún número o símbolo añadido, o que contenga el nombre oficial pero no sea la dirección oficial. Asimismo, en el momento de realizar un pago online, la OCU recuerda que las transferencias bancarias no son un método seguro.

Señala esta organización que los ciber-estafadores también suelen contactar con sus víctimas para convencerles de que se descarguen una aplicación en su móvil para luego poder comenzar con la estafa. Para evitar que nos timen de esta manera, la OCU sugiere acudir a las tiendas autorizadas (Play Store, Amazon, Google Play Store,...), escoger las aplicaciones del desarrollador oficial y aquellas con gran número de descargas, así como bucear en los comentarios de las mismas en busca de otros posibles estafados, que suelen denunciar en ese espacio el fraude sufrido.

La última sugerencia de la OCU es estar prevenido y contar con un software de seguridad para el móvil que incluya anti-malware para proteger el móvil frente al software o Apps maliciosas y también anti-phishing de forma frecuente.