La gestión independiente se prepara para hacer frente a Amazon y Alipay

Con la llegada de la nueva normativa MiFID II, la gestión independiente afronta un momento clave para poder jugar un papel protagonista en un segmento de la inversión tradicionalmente ocupado por la banca en España. Entre los retos más destacados, figura el cómo hacer frente a la competencia de las grandes tecnológicas y plataformas de comercio electrónico, el cómo manejar la alta volatilidad de los mercados y cómo ganarse la confianza del cliente para fidelizarlo.



“La gran transformación que tiene que abordar este negocio es el impacto digital y cómo resolver el poder dar servicio en un entorno en el que gigantes como Amazon ya están presentes. El sistema Alipay, el ‘Amazon chino’, ya comercializa fondos de inversión y es una de las mayores gestoras de fondos del mundo”, ha señalado este martes el director general de Finanbest, Asier Uribeechebarría, durante su intervencion en el Foro El ESPAÑOL gestión independiente.



Para competir en ese nuevo entorno, las gestoras independientes cuentan con ventajas al no estar sujetas a otros intereses, según los participantes en la tercera edición de este foro organizado por EL ESPAÑOL.

Pero, este nuevo contexto de competencia, requiere abordar nuevos retos. El principal: la educación financiera, que es esencial, según han coincidido los ponentes. “Desgraciadamente, tenemos un sistema educativo donde no aparecen conceptos financieros. Necesitamos una educación financiera masiva a todos los niveles. Del colegio, a la jubilación “, según ha subrayado el CEO & CIO de Trea AM, Antonio Muñoz.



Con la nueva MiFID, se han introducido algunos cambios que ayudan en este sentido. Es el caso de la exigencia de mayor transparencia, que obliga al cliente a estar más informado. “En ocasiones, excesivamente informado para sus exigencias”, según reconoce el consejero delegado de Mutuactivos, Luis Ussía.

Volatilidad en el mercado

En la mesa redonda, organizada por EL ESPAÑOL con el patrocinio de Mutuactivos, ODDO BHF Asset Management, TREA Asset Management y GVC Gaesco, también se ha abordado el escenario de tipos bajos que han dibujado los bancos centrales. Un contexto que dificulta la gestión, según han apuntado todos los expertos.

A los tipos bajos, se suma la volatilidad que, de acuerdo con Ussía, aconseja "ser prudentes". "Los bancos centrales nos están hinchando artificialmente y nos empujan a todos a invertir. Pero es posible que el mercado capitule. En nuestro caso, puede que nos pasemos algún rally bursátil, pero vamos a ser prudentes", ha señalado el consejero delegado de Mutuactivos.

Una visión alternativa ha aportado el country head Iberia & Latam de Oddo BHF Asset Management, Leonardo López. "Si pensamos en el corto plazo, hay incertidumbres, pero tampoco es el momento de estar fuera de la Renta Variable porque el coste de estar fuera del mercado puede ser muy elevado. En nuestro caso, aconsejamos una exposición que podría ser del 50% a la Bolsa y el resto en liquidez o activos a corto plazo", ha afirmado.

Sin embargo, la gran pregunta es ¿hasta cuándo ese escenario de tipos bajos? Como con acierto ha recordado la directora general de GVC Gaesco Beka, Carmen Hortalá, "Mario Draghi se va en otoño y algunos de los que se perfilan como sucesores, como es el caso del candidato finlandés, abogan por una subida de tipos".

Altos costes

Precisamente, Hortalá ha apuntado a otro elemento clave para las gestoras independientes en el difícil contexto de mercado: el elevado coste de no invertir. "Hoy no hay activo sin riesgo que no tenga coste. Incluso, pronto podría ser el caso de los depósitos", ha puntualizado Hortalá.

Con este telón de fondo, desde Trea se ha insistido en que "a pesar de la volatilidad, si se invierte a largo plazo, es posible rentabilizar".

El escenario obliga a las gestoras independientes a proteger mejor que nunca, los intereses de los clientes, según se ha puesto de manifiesto en el foro. Y para ello, ha asegurado Uribeechebarría, "hay que mejorar la oferta para invertir en fondos, planes de pensiones...".

Por último, los ponentes que han participado en la mesa redonda moderada por el redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL, Arturo Criado, han reconocido que la nueva MiFID allana el camino hacia la consolidación del sector con la creación de mayores gestoras independientes.

Sin embargo, han recordado que todavía hay algunos hándicaps para esa consolidación. Por ejemplo, el elevado coste de constituir una gran gestora, ha recordado el responsable de Trea, "es una barrera para ganar escala".