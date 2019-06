Pallete: "Las redes sociales son responsables del algoritmo y por lo tanto de que se viralicen mentiras"

Tres años después de su nombramiento como presidente de Telefónica en abril de 2016, José María Álvarez Pallete mantiene el optimismo y asegura que España está en condiciones de liderar la nueva Revolución Industrial. Comparado con otros grandes como Facebook o Google, cree que el modelo de Telefónica crecerá y será clave en este nuevo escenario porque los modelos basados únicamente en la venta de datos no son sostenibles.

Álvarez Pallete tiene una visión amplia sobre el mundo digital en el que vivimos, y está seguro de que nos espera un futuro prometedor. Entrevistado en el suplemento XL Semanal del diario ABC, asegura que el papel de Telefónica será clave en los años próximos, incluso más que el de otras grandes tecnológicas como Facebook o Google que, a su juicio, se están haciendo cada vez más mayores porque: "¿Hasta que punto vender datos de los individuos sin que estos lo sepan es sostenible? Yo creo que no lo es".

"Los datos son como la dignidad"

El presidente de Telefónica es muy crítico con este modelo de negocio basado en la venta de datos porque considera que "los datos son como la dignidad: no pueden ser expropiados". Y deberían ser tan nuestros "como el derecho al trabajo, a la propiedad privada o a la libertad".

Precisamente el problema con estas empresas es que no ejercen ningún tipo de regulación sobre temas como las fakenews porque "te dirán que no son medios de comunicación, ni censores, y deben respetar la libertad de expresión". Es decir, en estas redes no existe esa responsabilidad. De este modo, y como el algoritmo con el que funcionan "está diseñado para viralizar lo que más circula", si lo que circula es una mentira "lo viraliza igual". "Si tú eres responsable del algoritmo, también lo eres de que se viralicen las mentiras", zanja.

Por lo tanto y dado que estas empresas ganan muchísimo dinero con la venta de datos, "hay que regularlo". "Solo sabemos que estas empresas ganan mucho dinero con ellos y yo tengo derecho a saber cuánto valen". Pallete ve en esta cuestión una diferencia fundamental con el trabajo que se realiza en Telefónica dado que para la compañía española la transparencia si es fundamental. "Nosotros somos transparentes y no vendemos eso".

"El sistema fiscal está pensado para el siglo pasado"

Pallete está seguro de que lo que viene en los próximos años "no se ha vivido nunca en la historia". "Será cuatro veces el tamaño de la Revolución Industrial medio en PIB per cápita", y asegura que el mundo de los smartphones tan solo es un "aperitivo" de lo todo lo que está por llegar.

Para Pallete la clave de que el proceso ocurra bien o mal "depende de cómo distribuyamos la riqueza, porque aquellos que queden atrás se sentirán excluidos y reaccionarán" y, por lo tanto, "debe de haber un esquema de protección para la gente que no consiga capacitarse para esta nueva economía".

En ese sentido y para asegurar que España tenga una posición líder, considera que hay que hay que abonar el terreno, por ejemplo, mediante la reforma del sistema fiscal que "está pensando para el siglo pasado y lo aprovechan estos gigantes de Internet que ganan dinero en España y tributan en Irlanda o Luxemburgo". "El debate sobre la fiscalidad digital y la propiedad de los datos nos ayudará a financiar la Seguridad Social que vamos a necesitar para este modelo de disrrupción", añade.

"El resultado de las urnas ha sido lógico"

El presidente aprovecha para hacer un llamamiento a las formaciones políticas en pos de la estabilidad que necesitaremos porque "nadie está mejor preparado que nosotros para la cuarta Revolución Industrial".

Así, considera que el resultado de las pasadas elecciones del 28-A ha sido "legible y lógico, de seguir por la vía por la que nos ha ido bien". Y aunque persistan problemas como el de Cataluña, cree que en otros países hay contextos mucho más hostiles, con los debates sobre el brexit en Reino Unido o con el crecimiento de la extrema derecha en muchos países de Europa.

Por lo tanto hace un llamamiento para continuar por esa senda de la estabilidad para "poner a España a la cabeza en debate social, fiscalidad digital, educación en el mundo de la inteligencia artificial, biomedicina... Quiero ver a mi país liderando debates mundiales porque está preparado para ello".