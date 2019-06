Jony Ive, el cerebro del diseño de Apple, abandona la compañía para montar su propio negocio

Apple acaba de sufrir un duro revés. El 'cerebro' del diseño de la mayor parte de sus productos, Jony Ive, acaba de anunciar que abandona la compañía de la manzana para montar su propio estudio de diseño: Lovefrom. Una empresa que, por cierto, contará con la propia Apple como cliente.

Jony Ive ha sido el responsable del diseño de toda una generación de productos como el iPhone, el Mac o el iPod, convirtiendo a la compañía de la manzana en el gran objeto de deseo de los consumidores.

Según explica el Financial Times, Ive cree que gracias al contrato que firmará con Apple "no seré un empleado, pero estaré muy involucrado en el día a día" de la compañía. Considera, además, que es un "momento tranquilo" para hacer la transición que comenzará cuando acabe el año. Es decir, que Lovefrom no empezará a funcionar hasta el 2020.

La salida de Ive ha sido una sorpresa para todos, especialmente para los accionistas de la compañía de la manzana. Es una pieza clave para el grupo, aunque Tim Cook ha dicho al Financial Times que la situación no es tan crítica: "tenemos el placer de seguir trabajando con Jony y continuamos con el mismo equipo que teníamos hasta ahora", ha dicho en declaraciones al diario británico.

En el sector hay quien considera que Ive es el 'sustituto natural' de Steve Jobs, ya que ha sido el auténtico responsable de que la línea innovadora de sus productos se haya mantenido.

Un papel esencial en Apple

"Jony es una figura singular en el mundo del diseño y su papel en el renacimiento de Apple no puede ser exagerado, desde el innovador iMac de 1998 al iPhone y la ambición sin precedentes de Apple Park, donde recientemente ha estado poniendo tanto de su energía y cuidado". dijo Tim Cook, CEO de Apple, en un comunicado.

El puesto de Ive no se va a ocupar, por ahora. Los líderes del equipo de diseño Evans Hankey, vicepresidente de diseño industrial, y Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz humana, reportarán al Director de Operaciones de Apple, Jeff Williams.

Tanto Dye como Hankey han desempeñado roles de liderazgo clave en el equipo de diseño de Apple durante muchos años. Williams ha liderado el desarrollo de Apple Watch desde su inicio y pasará más de su tiempo trabajando con el equipo de diseño en su estudio.