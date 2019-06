Por qué los clientes de ING ya no pueden sacar dinero gratis en muchos cajeros del Popular

Es la pregunta del millón estos días entre los clientes de ING: ¿por qué no puedo sacar dinero gratis en la oficina del Popular que acaba de convertirse en Santander? La respuesta es simple: esa máquina ya no está dentro del acuerdo que el banco naranja mantiene con Euro Automatic Cash (EAC), la sociedad que hasta hace no mucho gestionaba las máquinas del ‘Popu’.

Para que se entienda mejor, conviene empezar por el principio. Los cajeros del Popular estaban gestionados por EAC, una sociedad que compartía al 50% con Crédit Mutuel. Fue con esa compañía con la que ING cerró un acuerdo para que todos sus clientes pudieran sacar dinero de manera gratuita

En 2018, y tras la llegada del Santander al Popular el acuerdo cambia. La entidad cántabra y Crédit Mutuel pactan recuperar todos los cajeros que tenía instalados en las oficinas del Popular. A cambio, el banco rojo cedía a EAC todas las máquinas ‘desplazadas’, es decir, que están fuera de una sucursal del Santander.

El cambio de Popular a Santander

Aquí es, precisamente, donde está clave por la que los clientes de ING ya no pueden sacar dinero de forma gratuita. A medida que el Popular cambia de marca y se convierte en Santander, los cajeros pasan a integrarse en el paraguas de la entidad cántabra que sí cobra comisiones. Por tanto, a los usuarios de ING sólo les quedan aquellos cajeros que pertenecen a la sociedad EAC y que están fuera de las sucursales del antiguo Popular.

Un acuerdo que, según fuentes del sector, se mantendrá en los próximos meses. Sin embargo, desde ING no aclaran qué ocurrirá a futuro. De momento, y por si acaso, ya han comenzado a dar pasos para sustituir al ‘Popu’. Esta misma semana renovaba su acuerdo con Bankia para que se puedan hacer retiradas gratuitas a partir de los 50 euros. Algo que supone poner a disposición de sus clientes 5.400 cajeros automáticos, señalan.

No es el único acuerdo similar que mantiene ING. Todavía siguen vigentes los acuerdos con Banca March, Targobank, Euronet y Cashzone. Además pueden sacar dinero gratis a partir de 200 euros en cualquier entidad.

Bien servidos

Sea como sea, no parece que a la entidad que lidera César González-Bueno le preocupe en exceso lo que ocurra con los cajeros. En la presentación de resultados decía que están “bien servidos”, ya que ofrecen una red que elimina cualquier problemática a sus clientes. Sin embargo, la pasada semana, daba un paso más en su ataque a los ‘ATM’: “El cajero ha tenido su historia y tiene menos futuro que presente”, decía en los cursos de la APIE.

Esas palabras son toda una declaración de intenciones por parte del banco naranja que mantiene su firme apuesta por Twyp, que permite pagar y retirar efectivos en distintos comercios -entre ellos El Corte Inglés y Dia-. La aplicación del banco naranja mantiene contactos periódicos con su competidora Bizum, integrada por los principales bancos del país, para buscar puntos de acercamiento (o incluso de integración).