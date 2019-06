COMO LEONES: Juan Roig (Mercadona) y Antonio Vázquez (IAG)

Podríamos pensar que Mercadona es un supermercado tradicional. Y posiblemente así sea, pero con una gran capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Así lo ha demostrado la dirección al incorporar a dos mujeres su principal órgano administrativo. Un paso hacia la igualdad y hacia romper el techo de cristal en la compañía. Pilar Sanz y Lourdes Pastrana son las últimas incorporaciones de Roig al Comité de Dirección.

Y Mercadona no solo innova en la parte administrativa. La cadena de supermercados aterrizará en las próximas semanas en Portugal y no lo hará a ciegas, si no aplicando los resultados que mayor éxito han cosechado en el Centro de Coinnovación de Matosinhos. Se trata del laboratorio de la compañía, 1.000 metros cuadrados en los que testar lo que funciona y lo que no en Portugal.

La compañía sorprendió este año con la venta de platos para llevar en sus tiendas. Un formato que ya está triunfando en los supermercados en los que se ha empezado a vender. En definitiva, Mercadona no deja de probar cosas nuevas y de llevar a su marca al ritmo de la modernidad.