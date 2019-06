Eva Fernández, Directora Global de Comunicación de Telefónica tras su éxito como CEO de EL ESPAÑOL

Eva Fernández, consejera delegada de EL ESPAÑOL, ha sido nombrada Directora Global de Comunicación de Telefónica, uno de los puestos clave de su cúpula directiva, según un comunicado hecho público por la compañía.

Su nombramiento tiene como objetivo, según el comunicado de Telefónica, "reforzar la Dirección General de Comunicación, Marca, Asuntos Públicos y Sostenibilidad" liderada por Eduardo Navarro.

Eva Fernández continuará desempeñando sus funciones en EL ESPAÑOL hasta el 31 de julio y se incorporará a su nuevo puesto después del verano. Su fichaje por Telefónica supone un importante paso adelante en su carrera profesional y se enmarca en las buenas relaciones entre nuestra empresa editora y la multinacional liderada por José María Alvárez-Pallete.

Telefónica ha anunciado, de hecho, el nombramiento de forma simultánea y coordinada con la comunicación de Pedro J. Ramírez al Consejo de Administración de EL ESPAÑOL celebrado este miércoles. En este consejo, Pedro J. Ramírez ha asumido la gestión empresarial de nuestra compañía, en calidad de Presidente Ejecutivo. También ha comunicado al Consejo el nombramiento de Carmen Vázquez como Directora General, responsable de las áreas de gestión que directamente han dependido de la consejera delegada.

Pedro J. Ramírez ha explicado estos cambios en una comunicación dirigida a los 5.600 accionistas de EL ESPAÑOL, en la que ha expresado “un legítimo orgullo” por la promoción de Eva Fernández: “Como consejera delegada ha sido la principal artífice de nuestro éxito empresarial. Sin su extraordinaria competencia y sin su dedicación, lealtad e integridad –tres virtudes heredadas de su padre que la acompañarán siempre- EL ESPAÑOL no habría logrado superar sus difíciles comienzos y situarse, más allá de cualquier riesgo, en su sólida situación actual”.

“Trabajar con Eva Fernández ha sido muy motivador para el resto del equipo y para mí y estoy seguro de que ella siempre se sentirá ligada a EL ESPAÑOL por las vivencias compartidas durante estos años”, ha añadido Ramírez. “Su salida de la compañía se encuadra en un plan preestablecido y se produce de forma totalmente satisfactoria para ambas partes”.

"Uno de los grandes del sector"

Eva Fernández ha hecho balance de su etapa como Consejera Delegada durante la reunión del Consejo de Administración.: “Recuerdo la primera foto que nos hicimos aquí el 18 de abril de 2015 en una planta totalmente vacía. Hoy, poco más de cuatro años después, el proyecto que iniciamos conjuntamente ha logrado posicionar a EL ESPAÑOL como uno de los grandes del sector, cuenta con más de 5.000 accionistas, se ha convertido en una empresa con unos sólidos procesos y procedimientos y se encuentra en beneficios”.

“Entre medias batimos el récord de crowdfunding del sector, hemos llegado a acuerdos editoriales con medios regionales, hemos realizado operaciones de compra de portales verticales, hemos readaptado mil veces nuestra estrategia a un entorno cambiante e inestable, hemos reorganizado la plantilla otras tantas veces y hemos aprendido de nuestras equivocaciones y aciertos”.

También se ha referido a su importante nombramiento en Telefónica: “Ahora es el momento de iniciar una nueva etapa. Es algo que tenía en mente desde hace tiempo, que había compartido con Pedro J. y que contaba con su complicidad y empatía. Dejo el sector pero no la relación con los medios; tengo la suerte de incorporarme a una de las mayores telecos del mundo, que sin duda va a ser protagonista del mayor proceso de transformación tecnológica de la Historia. No me lo quiero perder”.

"No me lo quiero perder"

Eva Fernández, cofundadora de EL ESPAÑOL, fue nombrada consejera delegada a comienzos de 2015. Previamente había sido Subdirectora General de Unidad Editorial (editora de El Mundo, Expansión y Marca), Directora General de El Mundo y Chief Digital Officer del grupo RCS, editor del Corriere della Sera y la Gazzetta dello Sport y propietario de Unidad Editorial.

Durante esta etapa desarrolló una estrecha relación profesional con Pedro J. Ramírez que desembocó en la fundación de EL ESPAÑOL y en la ejecución de un plan estratégico trienal que implicaba alcanzar Ebitda positivo a su término, como así ha sucedido. Anteriormente había desarrollado una amplia trayectoria como directiva en el ámbito universitario tras adquirir su experiencia financiera en el departamento de auditoría del Banco Santander.

Eva Fernández es Doctora cum laude por la Universidad San Pablo CEU, máster en e-business por la universidad Politécnica y autora de libros y artículos especializados en gestión tecnológica en la empresa. Fue elegida una de las 100 Mujeres líderes en 2016, mejor profesional por la AEEPP en 2018, Woman to Watch 2019 y premio a la mejor labor docente en 2000. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Prensa.