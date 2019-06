Los peritos tumban la tesis de Rato sobre Bankia: “por una crisis no se reformulan las cuentas”

Cuando están a punto de cumplirse ocho años de la salida a Bolsa de Bankia, el juicio por esta operación que atrapó a cerca de 400.000 accionistas y remachó el camino para el rescate del banco con cerca de 24.000 millones de euros ha entrado este lunes en una fase decisiva. Lo ha hecho apuntando al delito de estafa con el testimonio demoledor de los peritos judiciales adscritos al Banco de España y su careo con la decena de expertos aportados por las defensas.

Los peritos han sabido torear la situación al liquidar el argumento de las defensas de que la reformulación de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 tuvo lugar por la dureza de la crisis económica. “De ser así, todo el sector financiero español habría tenido que reformular sus cuentas”, han zanjado los primeros.

Siguiendo la línea argumental que han venido sosteniendo desde sus investigaciones, Antonio Busquets Oto y Víctor Sánchez Nogueras han coincidido en señalar que las cuentas con las que la entidad salió a Bolsa no reflejaban su imagen fiel. “Las cuentas anuales de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel”, ha asegurado Sánchez Nogueras.

Busquets ha ido más allá al asegurar que las cuentas no reflejaron la situación real del banco desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el momento del rescate. “Entre esas fechas, todas las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel. Esa es la conclusión a la que llegamos mi compañero y yo”. Idea remachada por el otro perito, Sánchez Noguera, al asegurar que “las cosas en Bankia no pasan de un día para otro”.

El careo

Esas declaraciones han sido rebatidas por los catedráticos, responsables de servicio de estudios y exinspectores aportados por las defensas.

Las fuentes de información empleadas por los peritos cedidos por el Banco de España han sido puestas en cuestión por los expertos aportados por las auditoras, acusados y la entidad. Pero el momento clave ha venido a cuenta de si la crisis influyó o no en el fatal desenlace de Bankia.

El catedrático de Derecho financiero y tributario, Juan Zornoza, que comparece a petición del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido uno de los más duros y claros al asegurar los peritos judiciales del Banco de España han incurrido en sus análisis en un “claro sesgo retrospectivo”. “Pretender que no se produjo un cambio de circunstancias es, cuánto menos, extraño”, ha sentenciado el catedrático la Carlos III para afirmar que no se puede tomar como base “algo que ocurrió en mayo de 2012 para decir que todo lo que ocurrió en 2011 era erróneo”.

Una afirmación a la que Sánchez Nogueras ha respondido tajante. “Nosotros no negamos la existencia de la crisis. Dios nos libre”, se ha defendido el perito cedido por el Banco de España.

“En la reformulación de las cuentas había errores de millones de euros contables en términos de inversión crediticia que no fueron recogidos antes. Por una crisis económica no se reformulan las cuentas porque si no lo hubiera hecho todo el sistema financiero español”, ha concluido.

Largo proceso

Tras seis años de sumario y siete meses de juicio con más de 90 intervenciones entre testigos e imputados, empieza ya la hora de la verdad del ‘caso Bankia’. Con la intervención de los expertos y de los peritos judiciales adscritos al Banco de España se ha abierto este lunes una fase decisiva del juicio.

Busquets y Sánchez han elaborado siete informes en total entre los años 2014 y 2017 cuando la investigación del caso estaba en manos del juez, Fernando Andreu. Uno de ellos (referido a Aviva) no fue admitido por el tribunal que analizará los otros seis, elaborados de manera independiente y separada por los dos peritos y cuyas conclusiones son muy coincidentes.

En los informes de diciembre de 2014, los dos expertos tacharon las cuentas de Bankia del ejercicio 2011 (que después fueron reformuladas) de "falsas".

El 'caso Bankia' ha sentado en el banquillo de los acusados a 34 personas físicas y jurídicas. Entre ellas, figura la propia Bankia y su matriz BFA. El Ministerio Fiscal solo acusa a cuatro personas: el expresidente y el exvicepresidente de Bankia, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons.