‘Tito’, líder del Taxi y azote de Glovo: "La gente no se entera, usa servicios que crean miseria"

‘Tito’ Álvarez es la cara más visible del Taxi. El ‘Mesías’ de los taxistas catalanes que lideró la revolución en las calles contra Uber y Cabify. Ahora, tras conseguir un reglamento que regula la actividad de las VTC en Cataluña y una normativa municipal en Barcelona, ha dado un paso más: aliarse con los riders para apoyarles en su lucha contra la “explotación laboral” de Glovo y otras plataformas como Deliveroo.

Esa alianza se hace pública en un momento clave para los repartidos de las plataformas de comida a domicilio. Este viernes comenzaba la primera sesión del juicio de medio millar de riders contra Deliveroo para intentar que fueran contratados por la plataforma.

“El problema de los riders es parecido al nuestro: el capitalismo de plataforma en el que se saltan todas las leyes y buscan agujeros legales saltándose los derechos de los trabajadores”, explica en conversación con EL ESPAÑOL.

"Apoyar a la clase trabajadora"

Tito es el portavoz de la plataforma Élite Taxi, que ha decidido “poner toda nuestra experiencia al servicio” de Riders por derechos, la plataforma que aúna a los repartidores de Glovo. Una especie de sindicato que busca aunar al sector para exigir un cambio en las condiciones laborales de estos trabajadores, más ahora que un rider murió en las calles de Barcelona mientras trabajaba.

“De lo que se trata es de que la gente trabajadora nos apoyemos entre nosotros”, relata Tito, que se pregunta cómo es posible que ninguna autoridad haya dicho nada tras la muerte de un trabajador. “Nunca miran por los empleados, siempre se fijan en las compañías” y permiten que haya oligopolios como Uber, Cabify, Deliveroo o Glovo que vienen aquí a “saltarse las normas”.

A su juicio no es posible que muera un trabajador y una empresa diga que “no es responsabilidad suya porque no tiene una relación laboral. ¿Cómo que no? Si esa plataforma es la que ofrece y gestiona el servicio, decide los turnos de reparto”.

Querella a las VTC

Los riders y los taxistas comparten enemigo común y ya están planteándose avanzar en algún tipo de denuncia conjunta en Europa contra las grandes plataformas. “Los gobiernos no hacen nada”, así que ellos están dispuestos a llegar hasta el final. ¿Conseguirán ir de la mano en los tribunales? “Todavía es pronto, porque los riders están muy divididos y pueden hacer menos fuerza que un taxista con su coche”, sentencia Tito.

Junto a Élite, Alberto Álvarez capitanea también la Plataforma Integral del Taxi (PIT) junto al exmagistrado Elpidio José Silva. De la mano de 2.000 taxistas pondrán esta semana una querella en la Audiencia Nacional contra distintas empresas de VTC y algunos de sus propietarios por distintos delitos que van desde la estafa a la apropiación indebida, pasando por la alteración del precio de las cosas.

Esa querella, que ahora tendrá que ser admitida a trámite, se extenderá a lo largo y ancho de toda Europa. “Queremos llevar a toda la Unión Europea, también se presentará en Francia, Italia y Bélgica porque lo que buscamos es que haya una regulación a nivel europeo de las apps y ahí también tienen cabida plataformas como Deliveroo o Glovo”, señala.

“Todas hacen lo mismo, ingeniería fiscal. Eso es ilegal porque no pagan los impuestos que les corresponden”, así que el objetivo de la PIT y de Tito Álvarez es crear un lobby en el más amplio sentido de la palabra: político y social que presione y haga conocer a la sociedad qué está ocurriendo con las grandes plataformas porque “si la gente es consciente de lo que pasa, imagino que dejarán de usarlas”, dice con un cierto halo de esperanza.

El papel del consumidor

Y es que, a su juicio, son los propios Gobiernos quienes “permiten este tipo de prácticas”, y esto conlleva un efecto cascada. Álvarez cree que “el consumidor no se entera, emplea un tipo de servicio que ayuda a crear miseria y que envía el dinero fuera”. Por eso es ahí donde quieren luchar: “acabar con esa impunidad porque los ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones que pasan por un consumo responsable que impida a las empresas emplear a esclavos”.

El tiempo se agota, ‘Tito’ nos atiende con la pierna escayolada fruto de un incidente callejero al enfrentarse a unos carteristas. Antes de despedirnos, una última pregunta. ¿Qué le parece el resultado electoral en la ciudad de Barcelona? Algo importante, teniendo en cuenta que él pidió el apoyo a Ada Colau. “Nosotros preferimos a la actual alcaldesa, pero un gobierno de ERC no sería malo del todo”.