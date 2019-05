NH y Minor ya han decidido cómo afrontarán su desembarco en Estados Unidos y Canadá

En febrero de este año, NH y Minor se repartieron el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá. Según informó la cadena hotelera española las marcas de Minor serán las preferentes en Asia, África, Oriente Medio y Oceanía, mientras que NH se ocupará, preferentemente, de Europa y Latinoamérica. Cuatro meses después, las hoteleras mantienen excluido Norteamérica de su reparto, aunque desde NH afirman que analizarán caso a caso los proyectos, y en base a criterios independientes, antes de decidir bajo qué paraguas operará.

De esta forma, no habrá un reparto específico en este territorio. Según han manifestado fuentes de NH, si les llega un proyecto interesante y viable, ambos consejos de administración lo analizarán y decidirán bajo qué marca operará en función del tipo de proyecto, el segmento al que se dirige y la ubicación, entre otros factores.

Ninguna de las dos hoteleras tienen ni una estructura significativa ni una extensa red de hoteles en Estados Unidos y Canadá. Por eso no se han planteado que ese mercado lo lleve una marca u otra. Además, sus planes de integración se están centrando en aquellos mercados en los que ya están presentes.

“Las zonas se delimitan en función de si una marca tiene experiencia en un mercado o lleva las operaciones de dicho territorio”, concretan, pero Estados Unidos y Canadá no son el caso. Por esta razón, el reparto de este territorio no está actualmente encima de la mesa, no ha sido aprobado por los consejos de administración de ninguna de las compañías y tampoco se ha analizado.

Sin pisarse los talones

El objetivo es que NH y Minor no se pisen los talones. La española cuenta con una amplia experiencia en el turismo urbano y de negocios mientras que Minor está más enfocada al segmento vacacional y de lujo. Una tendencia que se intentará mantener tanto en los mercados en los que opera como en los que lo hará en un futuro pero que, en un principio, no marca el modus operandi de las compañías a la hora de decidir bajos que marca actuará un hotel.

“Un hotel urbano no tiene por qué ir bajo la marca NH, así como uno vacacional tampoco tiene que hacerlo bajo el paraguas de Minor”, explican desde NH. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el hotel que recientemente inauguraron en Marbella. Se dirige a un segmento vacacional, en el que Minor tiene más experiencia, pero al ubicarse en España, donde NH tiene una mayor red comercial y reconocimiento, opera bajo la marca española.

Además, los hoteles con los que ya cuenta cada una de las hoteleras (o que están en proceso de remodelación) seguirán operando bajo el mismo nombre. Es el ejemplo del hotel de NH que se está reformando en Nueva York y que se prevé abrir entre finales de este año y principios de 2020, que llevará la marca de la española.