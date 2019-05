A LOS LEONES: Tony Jin Yong (Huawei) y José María Orihuela (Duro Felguera)

En la que sea probablemente la peor semana de la historia para Huawei, sus representantes en España no lograron transmitir al mercado la tranquilidad necesaria para mitigar la crisis. El CEO de la compañía en nuestro país Tony Jin Yong ofreció declaraciones el miércoles en un foro organizado en Expansión, pero sin lograr convencer al sector.

El mismo día en el que Vodafone y BT en Reino Unido cancelaban sus pedidos de móviles 5G e importantes empresas de componentes suspendían su colaboración con la operadora china, en España Tony Jin Yong dijo que estaban "trabajando duro" y hablando con compañías, gobiernos y clientes para transmitirles "confianza", y que estaban recibiendo un feedback positivo.

"Nuestros negocios no se resentirán, pero esto está teniendo efectos negativos en los clientes, porque muchos no saben qué está pasando, ya que, para ser honestos, está habiendo malentendidos y mensajes engañosos", señaló. Declaraciones que no impidieron que las ventas de la operadora cayesen entre un 20% y un 50% en nuestro país y que cientos de pequeños comercios dejasen de confiar en la operadora.

Poco puede hacer el CEO de Huawei en España para detener la oleada de cancelaciones a nivel mundial, pero tampoco esta logrando tranquilizar al mercado local, ni han podido confirmar contratos que ya estaban en marcha en nuestro país. De hecho, Vodafone España indicó a este diario que agotará el plazo para confirmar -o descabalgar- a Huawei de su despliegue de 5G. Una dura carrera de pocas semanas en la que Tony Jin Yong deberá apurar el paso.