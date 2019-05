El poke, la moda hawaiana del delivery: descubre la comida a domicilio que se pide en tu provincia

Es, en esencia, una ensalada de pescado crudo. De colores vivos, triunfador en el mundo healthy, y diseñado para consumo rápido, el poke es uno de los platos que más adeptos está ganando en los últimos meses. Tanto es así que, durante 2018, fue el plato que más creció en la comida que los españoles pedimos a domicilio.

En concreto, el consumo de comida hawaiana, representada en España sobre todo por el poke, ha aumentado más de un 5.000% si hablamos de cuánto se ha pedido a domicilio; algo que evidentemente, se relaciona con la cantidad de restaurantes especializados en este plato que han abierto sus puertas, animados por el triunfo que en su día cosechó el sushi. "Estamos abriendo un nuevo frente, la comida sana y rápida, que no existe y cada día se demanda más", explicaba Guillermo Fuentes, fundador de Aloha Poké, en una entrevista con este periódico.

Un cambio en la demanda que queda reflejado en qué piden los españoles a domicilio. Después de la hawaiana, el tipo de cocina que más creció en 2018 fue la vegana (131% más), seguido de las tapas (85% más) y el pollo (un 79% más). Así se desprende de los datos publicados por Just Eat en su VII Estudio Anual de Comida a Domicilio, que deja patente que, a pesar del crecimiento de estas categorías, ninguna consigue arrebatar el título de "más pedido" a la comida china, italiana y americana.

De hecho, el poke ni siquiera se cuela -todavía- entre los 10 primeros puestos, entre los que sí está la comida japonesa, la turca, la india o la mexicana. Los tres platos más pedidos son, claro, los relacionados con las categorías ganadoras: rollito de primavera, arroz tres delicias y patatas fritas.

No obstante, cabe destacar que no todas las categorías triunfan por igual a lo largo y ancho de España. De hecho, y siguiendo los datos de Just Eat, quedan patentes las diferencias entre regiones.

Tipos de cocina más pedidos, por provincias. Just Eat

La comida china, según el estudio, es la más pedida por los españoles. Se decantan por ella en Madrid, Ávila, Valladolid, Asturias, Coruña, Soria, Zaragoza, Huesca y Granada.

Tras la comida china llega la italiana. Es la que más comen los habitantes de Cádiz, Sevilla, Huelva, Jaén, Murcia, Canarias, Baleares, Valencia, Cuenca, Ceuta, Álava, Guipúzoca, Orense y Girona

En tercer lugar encontramos la comida americana. Lidera el ránking en Melilla, Pontevedra, Málaga, Almería, Alicante y Castellón. También en algunas zonas del interior como Córdoba, Badajoz y Toledo, Salamanca, Zamora y León. Las hamburguesas se imponen también en Vizcaya y Lleida.

La japonesa triunfa en Barcelona, Tarragona y algunas islas de Canarias. Por su parte, la comida turca es la más pedida en Palencia, Burgos, Guadalajara, Teruel y Ciudad Real.

Tras ellas encontramos ya otras comidas como la española, la india, el pollo, la tailandesa o la mexicana.

Tendencias que, si se cumplen las previsiones, es probable que se vean modificadas en los próximos años, empujadas por el crecimiento del mercado y por la apuesta de los distintos operadores: desde los propios restaurantes hasta las plataformas (Just Eat, Glovo, Deliveroo, Uber Eats...).

El sector de la comida a domicilio. NPD y Just Eat

En este sentido, según los datos de la consultora NPD Group, el sector de la comida a domicilio generó en 2018 cerca de 2.400 millones de euros, de los cuales 600 millones corresponden únicamente a los pedidos que se hacen de forma online; una categoría que, esperan, crecerá un 50% en 2020.