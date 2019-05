La bolsa británica reacciona en positivo a la dimisión de Theresa May

La dimisión de Theresa May, que dejará su cargo el próximo 7 de junio, ha sido recibida en verde por la bolsa británica. El principal índice, el FTSE 100 se anota este viernes una subida superior al medio punto porcentual (0,67%) hasta los 7.280 puntos.

Los valores que más suben son Tarsus Group (37,1%), Babcok International (6,67%) y Ferrexpo (5,67%). En el lado contrario, Lonmin cae un 5,41%, Petra diamonds un 3,46% y B&M European se descuenta un 3,28%.

En España, el Ibex 35, también en verde sube cerca de un punto y se sitúa en los 9.197 puntos. El valor que más sube es Ence (2,12%) y el peor es Amadeus, con una caída superior al medio punto. IAG, también en rojo, cae un 0,48%.

"IAG temía bastante la incertidumbre ya que se producirían cancelaciones de vuelos y no olvidemos también que otro de los sectores más afectados sería el sector turismo de España, dado que los ingresos procedentes de turistas británicos representan casi el 25% del total de los ingresos por turistas en España", explica Ismael de la Cruz, analista de Investing.com.

El cambio libra/dólar también se apunta una subida del 0,25% en el 1,26. Frente al euro, la libra crece un 0,20% hasta el 1,13.

Un sucesor para May

Theresa May ha señalado que su sucesor "tendrá que conseguir el consenso del Parlamento", algo que ella "no he conseguido" y que, advirtió, "solo se consigue si todas las partes quieren llegar a un compromiso".

Ha resaltado que "el referéndum no era solo para abandonar la UE, era para hacer un cambio profundo en el país" y ha insistido en que lograr ese cambio obliga "a un compromiso por parte de todos".