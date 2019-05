Elite Taxi amenaza con un boicot a ERC y PDCAT si no votan a favor de limitar las VTC en Barcelona

Élite Taxi prepara su ataque. Este martes se aprueba definitivamente el reglamento metropolitano para regular a las VTC y la asociación ha amenazado con boicotear a ERC y PDCAT si mañana no votan a favor de limitar la actuación de estas empresas en Barcelona.

En concreto, Élite Taxi ha amenazado con boicotear los actos electorales de estos dos partidos que se celebren desde este martes hasta el próximo domingo. "No nos temblará el pulso a la hora de ir a estos actos, a pedir explicaciones", alertan, para que este reglamento no salga adelante.

A falta de un día para que se celebre la votación, la cual seguirán muy de cerca, la asociación sabe que cuenta con el apoyo de PSC, COMUNS Y CUP, que votarán a favor de aprobar el reglamento. Sin embargo, desconocen qué harán los otros partidos políticos (ERC y PDCAT) ya que, según manifiestan desde Élite Taxi, "se han reservado el voto".

Desde la asociación tienen muy claro en qué situación podría desembocar la no aprobación de este reglamento. En un comunicado manifiestan que "si estos dos partidos políticos se pusieran en contra, y en el caso de abstención aunque el reglamento saldría adelante, les dejaría en una posición y muy sospechosa".

Planear por encima de los políticos

La Autoridad Catalana de la Competencia tampoco se escapa de las advertencias de Élite Taxi. La asociación manifiesta que no quiere pensar mal de un órgano "cuya función no es crear oligopolios, y proteger a empresas que en pocos días se les va a acusar de 8 delitos penales", pero que, con su actuación, parece que "planea por encima de algunos partidos políticos".

Estas declaraciones se deben a que, a principios de abril, este órgano recomendó no aprobar la norma porque considera que buena parte de su articulado es contrario a las normativas que promueven la competitividad.

La asociación afirma que su objetivo es simplemente "vivir en paz y no volver a causar problemas" a la ciudad, ni a los usuarios. Sin embargo, insisten en que no dudarán en volver a las calles si la normativa no continúa adelante.

"No van hacer más política con nuestras vidas, no vamos a sufrir más las consecuencias de ninguna pelea por diferencias entre ideologías", concretan.

Qué dice el reglamento

El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona, que quiere regular la presencia de vehículos de VTC, detalla que los clientes tendrán que contratar los servicios que presta Uber y Cabify con 60 minutos de antelación a la prestación efectiva del servicio.

Según la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC), esta precontratación "constituye una grave restricción de la competencia que no se encuentra justificada en base a ninguna razón de interés general o motivo legítimo".

El reglamento también establece que todas las VTC tienen que estar registradas en un archivo de ámbito metropolitano. Una medida que sólo busca "dificultar todavía más" la prestación de un servicio urbano por parte de Uber y Cabify, detalla la ACC.

El otro punto que recoge es la limitación horaria para operar una licencia VTC, así como la obligatoriedad de descansar dos días a la semana.