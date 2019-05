Forbes sitúa al Banco Santander y BBVA entre las 2.000 mayores empresas cotizadas del mundo

Un total de 22 empresas españolas, encabezadas por Banco Santander, BBVA y Telefónica, forman parte de la edición 2019 del ranking 'Global 2000' elaborado por la revista 'Forbes', que sitúa a cinco empresas chinas y cuatro estadounidenses entre las diez compañías cotizadas más grandes del mundo.

Banco Santander es la empresa española que mejor posición ocupa en el ranking global, en el puesto número 30, por lo que ha escalado una posición desde la lista del año pasado. En segundo lugar se sitúa BBVA, que ha pasado a ocupar la posición número 135, frente a la 116 del año pasado. Telefónica también ha descendido, desde el puesto 123 al 141, aunque se mantiene como la tercera mayor cotizada española.

En el 'top 10' de España también se encuentran Iberdrola (145 en la clasificación mundial), Repsol (236), Inditex (289), CaixaBank (343), ACS (489), Mapfre (646) y Naturgy (651).

El resto de empresas españolas que figuran en la lista elaborada por la revista estadounidense son Aena (869), Bankia (943), Amadeus (951), Sabadell (1.112), Bankinter (1.127), Grifols (1.129), Ferrovial (1.113), Red Eléctrica (1.388), Merlin Properties (1.647), Acciona (1.653), Unicaja (1.681) y Liberbank (1.812).

Con respecto al ranking global, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) ha vuelto a liderar la clasificación. En segundo lugar se ha situado JPMorgan Chase, mientras que China Construction Bank se ha situado tercero y Agricultural Bank of China, cuarto.

Bank of America ha ocupado el quinto puesto, mientras que por detrás han quedado Apple (6), Ping An Insurance Group (7), Bank of China (8), Royal Dutch Shell (9) y Wells Fargo (10).

La compañía de transporte y movilidad Lyft, que debutó en Bolsa el pasado 29 de marzo, ha entrado en la lista en el puesto 1.949. Su principal rival, Uber, ha quedado excluida debido a que el ranking se elaboró antes de que comenzara a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Por otro lado, el mayor debut en la lista lo ha realizado el fabricante chino de teléfonos móviles Xiaomi, que se ha situado en el puesto número 426 tras haber debutado en Bolsa en 2018.