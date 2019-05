Dia confía en el plan de Fridman para mejorar la situación de sus tiendas

La cadena de supermercados Dia reconoce por escrito en su cuenta de resultados que la única opción para salir adelante es seguir el plan de Mikhail Fridman. De hecho, especifica que se deben producir tres hechos para "mitigar la incertidumbre, eliminar el malestar de los proveedores y dar la base necesaria para un cambio comercial de la compañía".

Esos tres pasos son, en primer lugar, que Fridman tome el control de la compañía; en segundo lugar, que consiga un acuerdo con la banca acreedora para la refinanciación de la deuda de la compañía y por último, que se lleve a cabo la ampliación de capital que el magnate ruso prometió si la opa que lanzó sobre las acciones de la compañía salía adelante.

Si alguno de estos tres aspectos falla, "la situación puede deteriorarse rápidamente" y podría llevar a la compañía a la quiebra. Es cuestión de días que LetterOne, vehículo inversor de Fridman, conozca cuál ha sido el resultado final de la opa o lo que es lo mismo, qué porcentaje va a controlar de la compañía.

Por otra parte, las negociaciones con los bancos se producen a contrarreloj y la deuda financiera, según los datos publicados este martes, alcanzó los 1.702 millones de euros en marzo de este año.

Reducción de las ventas

Dia registró unas pérdidas netas de 144,4 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a los 16,2 millones de euros en rojo que se anotó un año antes, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como ya adelantó la compañía al regulador, las ventas del grupo cayeron un 7,2% en el primer trimestre del año, hasta los 1.664 millones de euros. En España, las ventas fueron un 4,4% inferiores en términos de like for like y se situaron en los 1.165 millones.

Según la compañía, las tiendas La Plaza y Dia&Go incrementaron sus ventas mientras que el resto de tiendas las redujeron. Dia terminó el trimestre con 3.454 tiendas en España, 20 menos que hace un año, tras la apertura de 2 nuevas tiendas y el cierre de 22.