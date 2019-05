La CNMC abre un expediente sancionador a Mediaset por superar el tiempo de publicidad

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Mediaset por superar el tiempo de emisión dedicado a autopromociones y a mensajes publicitarios y de televenta en sus canales de Cuatro, Energy, Divinity y Telecinco.

En concreto, según informa Competencia, las infracciones detectadas en esos canales tuvieron lugar en los meses de diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019.

Ahora se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y su resolución por parte dela CNMC, y Mediaset tendrá diez días para presentar alegaciones.

Competencia recuerda que el artículo 13.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) que regula el tiempo de emisión dedicado a anuncios de autopromoción establece que "los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a emitir programas que informen sobre su programación o anuncios de sus propios programas y los productos accesorios derivados directamente de dichos programas.

Estos programas y anuncios no se considerarán comunicación comercial a los efectos de esta ley, según Competencia que advierte de que, no obstante, para la comunicación audiovisual televisiva, el tiempo dedicado a los anuncios publicitarios sobre sus propios programas y productos no podrá superar los cinco minutos por hora.

La normativa también establece el límite de tiempo de emisión de publicidad de mensajes publicitarios y de televenta en doce minutos por hora natural.