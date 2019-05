Radiografía de las horas extra: hombre, de 40 años y que trabaja en un comercio

El Gobierno quiere controlar el número de horas extras que realizan los españoles. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2019 los empleados trabajaron 5,6 millones de horas extra semanales y 2,6 millones fueron no remuneradas.

Para tener un mayor control, a partir del próximo lunes las empresas deben registrar “el horario concreto” de sus empleados, y aunque las empresas todavía estudian cómo implementar estos sistemas, el Ministerio de Trabajo está elaborando una guía para facilitar la tarea a las empresas.

Para entender la afectación de esta nueva normativa, EL ESPAÑOL ha elaborado una radiografía de las horas extras, según los datos de la EPA.

735.000 personas, de los 16,3 millones de asalariados en España, declararon horas extras en el primer trimestre del año. De este total, un 63,2% son hombres y un 36,8% son mujeres.

De esas 735.000 personas, un 18,2% tienen entre 40 y 44 años, siendo este el grupo de edad que más horas extra echa. En el lado contrario, se encuentra el tramo de mayor edad dentro de la Encuesta de Población Activa, entre los 65 y los 69 años. En cuanto al reparto por sectores, el del comercio y la reparación de vehículos son las ocupaciones de las personas que más realizan horas extras y el tramo de entre 4 o 6 horas, el más abultado.

En la división por sexos, además de los dos sectores anteriores, hay 767.600 hombres ocupados en la administración pública y defensa y en la seguridad social. De estos, 18.700 realizaron horas extras semanales. En el caso de las mujeres, 1,16 millones trabajan en actividades sanitarias y de servicios sociales y 29.700 hicieron horas extras en el primer trimestre del año.

Así, el perfil que más horas extras realiza en España es el de un varón de entre 40 y 44 años que trabaja en un comercio o en un taller y que realiza entre 4 y 6 horas extra semanales.

Científicos e intelectuales frente a directores y gerentes

Por rango de ocupación, son los profesionales científicos e intelectuales los ocupados que trabajan horas extras en mayor medida (21%). Este porcentaje contrasta con el de directores y gerentes, que representan el 4,6% de los asalariados que trabajan horas de más.

Si se observan los datos de las horas extra no remuneradas por sexos, el 44% de las que trabajaron los hombres no se pagaron, frente al 50% de las trabajadas por mujeres. El sector donde se trabajaron más horas extras fue el de la industria manufacturera, que sumado al del comercio y la hostelería, sumaron 981.000 horas extras no pagadas, un 37% del total.

Es importante recordar, en todo caso, que en estas estadísticas figuran sólo las horas extras declaradas y reconocidas.