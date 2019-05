Cellnex "se ofrece" a Vodafone y Orange para gestionar sus redes compartidas en España

Cellnex ha planteado este jueves la necesidad de que acuerdos de compartición de redes como el de Vodafone con Orange cuenten con un tercer operador que gestione sus torres. En un encuentro con periodistas previo a la Junta General de Accionistas 2019, el consejero delegado de la compañía Tobías Martínez valoró este pacto indicando que Cellnex puede ser el partner necesario para desmontar las torres duplicadas y optimizar esta planta en base a "criterios meramente industriales".

"Si lo que quieres es extraer valor de algo, un acuerdo entre dos operadores nunca va a facilitar la monetización y para ello necesita un tercero que sea capaz de generar un valor mucho más atractivo que el que cotizan estos señores en bolsa. La cobertura hace tiempo que dejo de ser una ventaja competitiva", ha indicado Martínez.

De hecho, Martínez indicó que una gestión de un operador industrial como Cellnex favorecería el desarrollo de la tecnología 5G. "Un acuerdo de compartir redes no aportan ningún valor por sí solo y aquí un operador externo puede ser capaz de liberar recursos que las operadoras puedan invertir en su core businnes. Somos un acelerador de la capacidad de construir infraestructuras y e 5G tiene que ver mucho con desarrollo industrial y no tanto con servicios".

No obstante, Martínez ha puntualizado que al menos en España Cellnex está en estos momentos lejos de un acuerdo con Vodafone y Orange para gestionar sus torres y sus redes tras este pacto para compartir redes. "Primero ellos se deben poner de acuerdo para gestionar su integración, en especial de cara al 5G y luego la tendencia del sector nos dice que necesitarán un partner para la gestión externa", ha indicado.

Inversión de 4.000 millones

Respecto de nuevas operaciones, Martínez ha indicado que siguen hablando con todos y todos los mercados en los que trabajan, pero que esto no significa que se estén cerrando cosas. "Analizamos las operaciones y luego decimos qué es mejor para la compañía, pero no somos anti nada".

"No tenemos ansiedad por ejecutar proyectos de compraventa. En 2018 no encontramos proyectos y en 2019 seguimos proactivos en la búsqueda de oportunidades. Estamos hablando de oportunidades que encajan en la estrategia de buscar un operador industrial a largo plazo con nuestros clientes. No somos un fondo de inversión, no estamos de paso. Hemos venido aquí para quedarnos" ha dicho el CEO de la compañía.

Esta semana Cellnex anunció la mayor operación corporativa de su historia tras adquirir 10.700 torres en Francia, Italia y Suiza por importe de 2.700 millones de euros tras alcanzar acuerdos con los operadores Iliad Francia, Iliad Italia y Salt (Suiza).

Los acuerdos con estos tres operadores también prevén el despliegue, entre 2020 y 2027, de hasta 2.500 nuevos emplazamientos en Francia, hasta 1.000 nuevos emplazamientos en Italia y hasta 500 en Suiza, con una inversión estimada de 1.350 millones de euros. En conjunto, para la compra de los 10.700 emplazamientos y el despliegue gradual de otros nuevos en estos tres países, la inversión de Cellnex superará los 4.000 millones de euros.

Cellnex celebra este jueves su Junta General de Accionistas donde se aprobarán los resultados de 2018 donde los ingresos llegaron a los 901 millones de euros, un 14% más; el ebitda cerró en 591 millones, un 18% más; y le deuda neta llegó a los 2.113 millones de euros. Para 2019 la compañía prevé un ebitda estimado de entre 640 y 655 millones de euros.