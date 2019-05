Endesa no descarta la compra de activos en venta de EDP y Viesgo

Endesa no descarta salir de compras. En concreto, deja la puerta abierta a la compra de activos que ya están en venta de EDP y Viesgo. Así lo ha expresado esta mañana el CEO de la eléctrica, José Bogas, en una conferencia con analistas tras la presentación de sus resultados trimestrales.

No obstante, Bogas ha matizado que, de comprar alguno de los activos, no serían ciclos combinados de gas, sino que estaría relacionado con las redes de distribución e instalaciones renovables. "La prioridad es crear valor para los accionistas", ha insistido el CEO al ser preguntado tanto por los activos de EDP como, en una pregunta posterior, por los de Viesgo con los que no se hizo Repsol.

Bogas ha comentado que la compañía analizará el plan de desinversiones de EDP en busca de "potenciales activos de generación, como hidroeléctricas en Portugal, que pueden encajar en nuestra posición estratégica". En marzo, la portuguesa anunció que planea la venta de activos en España y Portugal hasta 2022, valorados en 2.000 millones de euros, en un programa de rotación de activos.

Un trimestre aprobado

El CEO de Endesa se ha mostrado satisfecho por los resultados del primer trimestre, en el que la compañía ha obtenido un beneficio de 363 millones de euros durante el primer trimestre, un 2% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, en este periodo las ventas se han situado en 5.085 millones, lo que se traduce también en un retroceso del 2%.

En cuanto al Ebitda de la eléctrica, se ha situado en 928 millones de euros, un 5% más que en el primer trimestre del año pasado. Un aumento que, ha recordado Endesa, se ha hecho en "un contexto de mercado difícil tanto" en electricidad como en gas.

"Endesa está apoyando firmemente las medidas para la transición energética", ha dicho la eléctrica en los resultados presentados a la CNMV. La compañía "está haciendo un esfuerzo inversor muy importante en energías renovables y en digitalizaciónpara liderarla", ha asegurado el CEO de Endesa, José Bogas.

"A final de año, estarán operativos los 879 MW renovables que la compañía se adjudicó en las subastas de 2017. En el marco de este nuevo ciclo inversor –ha subrayado Bogas-, destacan los altos niveles de eficiencia que estamos alcanzando, que han facilitado un descenso del 5% en los costes fijos en términos ajustados”.