Orange descarta que su acuerdo para compartir redes con Vodafone impacte en el empleo

Orange España ha descartado que el acuerdo para compartir redes móviles y fijas firmado la semana pasada, tenga un impacto negativo en los puestos de trabajo de la operadora. Así lo ha indicado el director de Personas de Orange, Ignacio de Orúe, este martes durante la presentación de sus resultados del primer trimestre.

Orúe ha indicado que "no se producirá ningún impacto en el empleo y así se lo hemos comunicado a los empleados" y ha indicado que, por el contrario, "hay mucho trabajo que hacer" en la adaptación de antenas y de equipamiento para compartir emplazamientos. "Hay más inversión y para ello necesitamos a toda la actual plantilla.

Laurente Paillassot, CEO de Orange España, ha confirmado que estos ahorros generarán ahorros brutos de 800 millones de euros en diez años, pero que implican una inversión inicial de unos 300 millones en cuatro años, incluyendo 100 millones este 2019.

El ahorro con este acuerdo entre Orange y Vodafone será de entre el 35% y el 40% en el coste de equipos de radio en el despliegue de 5G. En el caso de Vodafone, el ahorro se estima en los 600 millones de euros en diez años en Capex y Opex.

Caída de la televisión en tres meses

Desde el punto de vista comercial, la operadora tuvo un comportamiento plano, perdiendo 56.000 clientes con convergentes y más de 100.000 en móviles en términos interanuales. También se dejaron 12.000 clientes de televisión desde diciembre del año pasado. Paillassot ha explicado que se ha vivido un trimestre con bastantes más promociones que hace un año, pero que su apuesta sigue siendo el alto valor y que el crecimiento de los ingresos lo confirma.

"No vamos a seguir tirando los precios y pondremos el foco sobre el crecimiento de valor para tener una oferta mas adaptada a los clientes y que genera más valor para nosotros. Es lo que estamos buscando, un equilibrio de crecimiento en valor y no solo en volumen que es cada vez mas difícil: crece mucho el low cost, y tenemos a Amena compitiendo, pero necesitamos generar valor para afrontar las futuras inversiones", ha indicado el CEO de Orange España.

En relación a la caída de televisión, el director General de Marketing Samuel Muñoz ha explicado que estamos en un negocio muy estacional que crece muy fuerte en septiembre, pero que en el primer trimestre "se ha producido alguna desconexión de clientes que no tiene mayor importancia" Por el contrario, ha indicado que el Arpu crece porque el consumo de paquetes premium es mayor. "Pese a ello, mantenemos in crecimiento interanual", ha dicho.

¿Datos ilimitados?

Respecto de los movimientos comerciales en el sector, Orange ha descartado que la nueva oferta de Vodafone de datos ilimitados de móviles sea una necesidad actual del mercado. "Los datos ilimitados no responden a una necesidad concreta hoy por hoy, no lo vemos imprescindible y no es una necesidad real. Daremos a los clientes lo que necesitan, pero no vemos una urgencia en el lanzamiento de datos ilimitados", han indicado.

Paillassot también ha confirmado que en noviembre tendrán los primeros clientes de Orange Bank, los que entra en la estrategia de la operadora de construir una oferta de servicios del hogar "lo mas completa posible". Por eso estamos en ofertas de seguridad, domótica y más adelante temas de seguros y de salud.