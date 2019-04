A LOS LEONES: Pierluigi Tosato (Deoleo) y Borja de la Cierva (Dia)

Dia no levanta cabeza. Mientras Fridman intenta recolectar accionistas para la opa que ha lanzado sobre la compañía, la cadena de supermercados ha informado a la CNMV de que sus ventas han caído en términos de like for like un 4,3% hasta un rango de entre 1.615 y 1.715 millones de euros.

Esta situación provocará pérdidas en la compañía de entre 140 y 150 millones de euros, muy por encima de los 16,3 millones del año anterior. Lejos de mejorar la situación que dejó el exCEO de Dia Ricardo Currás, el primer trimestre de este año solo ha empeorado las cifras de la cadena de supermercados.

Pese a las buenas intenciones de la actual dirección de Dia, que incluso ha hecho un llamamiento para que los accionistas acepten la opa de LetterOne, los resultados no se materializan.

El escenario que tiene ante sí Dia no es fácil, la opa se dirime como la mejor opción mientras que accionistas minoritarios se niegan a aceptarla. Y mientras, la dirección de la cadena de supermercados no logra reflotar.