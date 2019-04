COMO LEONES: Jaime Guardiola (Sabadell) y Alba Tous (Tous)

Jaime Guardiola ha decidido hacer frente a los ataques de Pablo Iglesias al sector financiero. Sin mencionar directamente al líder de Podemos, el CEO del Banco Sabadell decía en la presentación de resultados del primer trimestre que convertir a la banca en "objeto de vudú, vende", pero la realidad es que -en contra de lo que sostiene la formación morada- la banca "paga muchos impuestos".

Una descripción gráfica que viene a representar el sentimiento generalizado del sector financiero. Están cansados de ser el 'pim pam pum' de Podemos en particular y de la clase política en general. Se refieren aquí no sólo a las acusaciones de no pagar impuestos o de haber sido rescatados (cuando lo fueron las cajas). También se refieren a los constantes cambios legislativos, las sentencias judiciales en su contra, etc.

El hartazgo en las palabras de Guardiola era evidente, como lo es también dentro de las direcciones de los bancos. De hecho, muchos lanzan siempre la misma pregunta: ¿qué sería de la economía si los bancos no financiaran las operaciones de los ciudadanos? Hablan aquí de negocios, pero también de las hipotecas que han permitido que España sea uno de los países con mayor tasa de propietarios de Europa.

Razón no les falta. Es cierto que dentro del sector se han cometido actos delictivos, graves errores, pero también que muchas entidades han hecho las cosas bien. Como en todo, la generalización es mala, mientras que el punto medio suele ser el más acertado.

Guardiola hacía esa defensa del sector el pasado viernes, cuando se conocían las cuentas del Sabadell. Su beneficio en los primeros tres meses del año alcanzaba los 254 millones de euros. Una cifra muy bien valorada por el banco, porque demuestra que tras solventar los problemas tecnológicos del TSB la entidad ha logrado la vuelta al beneficio recurrente. No sólo eso, es que también la filial británica ha logrado enderezar el rumbo y ha aportado siete millones de euros al resultado final.

Eso sí, esos siete millones de euros están todavía muy lejos de lo que debe ser la aportación final del TSB que, según dijo el mismo Guardiola, debe estar en torno al 20% del negocio del grupo Sabadell.