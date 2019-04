Fridman amplía (otra vez) el plazo de aceptación de la opa sobre Dia

LetterOne ha ampliado hasta el 6 de mayo el plazo de aceptación de la opa sobre Dia. El vehículo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman ha notificado esta decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante un Hecho Relevante.

Este mismo viernes la compañía ha notificado a la CNMV que durante el primer trimestre se han desplomado sus ventas. En términos de like for like han caído un 4,3%, hasta una horquilla de entre 1.615 y 1.715 millones de euros. Unas cifras que llevaría a la compañía a registrar unas pérdidas de entre 140 y 150 millones de euros.

A raíz de esta información, el fondo LetterOne ha decidido ampliar por segunda vez el plazo de aceptación de la opa. Esta terminaba el 23 de abril y se amplió hasta el 30 de abril, ahora, los accionistas cuentan con cinco días más de plazo.

Según ha explicado el vehículo inversor de Fridman la ampliación se plazo tiene como objetivo "facilitar que los accionistas analicen en profundidad la información hecha pública por Dia". LetterOne tampoco descarta una "modificación de la Oferta".

A fecha del 16 de abril, la opa solo había recibido la aceptación del 4,64% de las 441.937.819 acciones a las que se dirige efectivamente. Sin embargo, la oferta está condicionada a la aceptación de accionistas que sean titulares, en su conjunto, de al menos el 50% de las acciones, unas condiciones que LetterOne reitera esta viernes pero que no descarta modificar.

El precio de la opa no convence

"El precio de la Oferta se mantendrá en todo caso en los 0,67 euros por acción", señala LetterOne en el comunicado remitido a la CNMV. No obstante, el precio es una de las críticas que ha recibido Fridman de otros accionistas de Dia.

Naturinvest, exsocios de referencia de Carrefour, señalaron esta semana que el precio de la acción debería ser "superior al ofertado" y que en consecuencia no iban a acudir a la opa de LetterOne.

Por su parte, Western Gate, vehículo inversor de Luis Amaral, criticó también esta semana que el precio de la opa no reflejaba el valor real de la compañía.