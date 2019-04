Iberdrola sacará a cotizar en bolsa a su filial brasileña Neoenergia

Iberdrola quiere que su filial de energía brasileña, Neoenergia, empiece a cotizar en el mercado de valores. Así lo ha comunicado mediante un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La energética española cuenta con un 52,45% del capital de Neoenergía a través de Iberdrola Energía.

El Consejo de Administración ha convocado una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el próximo 29 de abril para que se apruebe esta salida a bolsa.

En cinco días, los accionistas de Neoenergía deberán aprobar la solicitud a la CNMV brasileña del registro de una oferta pública de acciones de la compañía. Además, deberán dar el visto bueno a la solicitud de admisión de negociación de las acciones, así como la adaptación de los estatutos para adaptarlos a las normas de la bolsa de Brasil.

El pasado mes de febrero, Ignacio Sánchez Galán, ya indicó que era posible que a lo largo de este año se relanzara la salida a bolsa de Neoenergia.

Operación cancelada

Este no será el primer intento de Neoenergía por pisar el parqué. A finales de 2017, la salida a bolsa tuvo que ser cancelada porque los socios de la compañía -Banco do Brasil y Previ- no aceptaron el rango de precios que solicitaban los inversores.

El presidente de Iberdrola indicó que la decisión estaba en manos de los socios y que de salir a bolsa, contarían con el apoyo de la energética española.

Iberdrola es el principal accionista de Neoenergia, con el 52,4% del capital, siendo sus socios los estatales Previ (38,2%) y Banco do Brasil (9,3%).