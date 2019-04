Circular por Madrid sin llevar la etiqueta de la DGT, riesgo de multa desde este miércoles

Se acabó el tiempo de prueba. Han pasado seis meses desde que entrara en vigor la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, y la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) será obligatoria desde este miércoles para todos los vehículos -coches y motos-, una vez se ha superado el "periodo de transición".

La etiqueta se obtiene en las oficinas de Correos, talleres o de forma online por cinco euros, y es necesaria en Madrid para todos los vehículos a motor que accedan, circulen o estacionen en el término municipal de Madrid y que puedan disponer de distintivo ambiental conforme a la normativa estatal (0 Emisiones, ECO, C y B). El distintivo debe mostrarse en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, salvo que el vehículo no disponga de parabrisas, en cuyo caso deberá colocarse en un lugar visible.

Por esto, quienes no tienen que llevarla son quienes la normativa considera los más contaminantes; es decir, en general, los vehículos de gasolina de antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

Cómo puedo entrar a Madrid Central evitando las multas Clara Rodríguez

Desde el Consistorio que preside Manuela Carmena explican a este periódico que la obligatoriedad de los distintivos ambientales que entra en vigor este miércoles tiene fundamentalmente "un carácter de sensibilización", al tiempo que sirve como control manual de las medidas de lucha contra la contaminación.

En este sentido, no llevarla en el coche supondría una infracción leve y el importe de la multa será de 15 euros. No obstante, no se va a perseguir demasiado. "No está previsto que haya campañas específicas de control de esta obligación", admiten desde el Ayuntamiento.

Las etiquetas de la DGT.

De Madrid Central al Protocolo Anticontaminación

La clasificación del parque, explican desde la DGT, tiene como objetivo "discriminar positivamente" a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En esto, Madrid tiene mucho que decir, sobre todo si prestamos atención al centro de la ciudad.

Así, el Ayuntamiento de Madrid considera imprescindible la etiqueta para acceder a Madrid Central o circular si el Protocolo Anticontaminación está activado. A Madrid Central pueden entrar los no residentes si tienen etiqueta ambiental y van a un aparcamiento de uso público; el protocolo, por otra parte, permite la circulación y estacionamiento de vehículos dependiendo del escenario que esté activado.