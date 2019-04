A LOS LEONES: Stephan DuCharme (LetterOne) y Manel y Pere Vicent Balfegó (Grup Balfegó)

El tiempo se echa encima y Dia no tiene demasiado margen para seguir jugando. La cadena de supermercados se encuentra en una situación crítica, y, si LetterOne no consigue evitarlo, podría llegar a una situación de preconcurso de acreedores. Stephan DuCharme, máximo representante del vehículo inversor de Fridman, no consigue que la opa que ha lanzado el fondo sobre Dia sea lo suficientemente atractiva para los accionistas.

Así se deduce de los pocos apoyos que ha recabado hasta ahora, menos de un 5% de las acciones, lo que ha hecho que tenga que ampliar el plazo de aceptación hasta el próximo 30 de abril, en lugar de dejar la fecha límite, como era la idea inicial, en este martes 23. Según explicó el fondo del magnate ruso, se tomó esta decisión "para que los accionistas de Dia dispongan de más tiempo para tomar una decisión sobre la aceptación de la oferta tras la terminación de la Semana Santa, para así maximizar la aceptación".

No obstante, si la opa no sale adelante, el futuro se complica para la cadena de supermercados. De hecho, Fridman prometió una ampliación de 500 millones de euros pero, eso sí, si la oferta llegaba a buen puerto. Con un 29% de la compañía, LetterOne necesita que al menos la mitad del 71% restante le venda sus acciones.

Toda una carrera contrarreloj en la DuCharme tendrá que intentar salvar su operación si quiere que Dia tenga garantizado su reflote.