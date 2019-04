Adif dibuja un mercado ferroviario liberalizado con tres operadores

La liberalización ferroviaria ya cuenta con un tablero de juego inicial. Adif mandó la semana pasada a las empresas interesadas en competir con Renfe, al Ministerio de Fomento y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) un primer documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en el que se fijan los pilares de los próximos 10 años del sector ferroviario español.

La denominada como declaración de red dibuja un mercado en el que podrían convivir tres operadores o tres productos ferroviarios complementarios.

Por un lado, el primer paquete comprende un nivel de operación muy profundo, similar al de la actual Renfe. El segundo paquete define un segundo operador que contaría con un 30% de la capacidad de la actual operadora ferroviaria. Por último, el tercer paquete estaría más identificado con un producto con un nivel de frecuencias más adecuadas para una oferta low cost.

Lo asignado en estos paquetes representa un 70% de la capacidad total de las infraestructuras ferroviarias. El porcentaje restante se dedicará a acuerdos anuales que terminarán de perfilar la oferta ferroviaria española.

A la hora de elegir las empresas que se harán con cada uno de los paquetes, Adif elegirá "al candidato que objetivamente solicite el mayor número de días los surcos propuestos, será el adjudicatario de la capacidad de un paquete".

El administrador de infraestructuras ferroviarias realizará la resolución de las capacidades comprometidas con cada uno de los operadores antes del 31 de octubre de 2019. Esto dará a las compañías seleccionadas para operar en el nuevo mercado ferroviario un año para preparar el lanzamiento de su oferta comercial, que tendrá que estar operativa en diciembre de 2020.

En el caso de que los operadores elegidos no cumplan con los servicios comprometidos, Adif podrá sancionarlos. De esta forma, el administrador ferroviario pretende asegurar que siempre se oferten los servicios previstos y que una empresa no pueda reservarse unas circulaciones y luego no comercializarlas.

Aumento de un 60% de las circulaciones

Otro de los elementos que destaca dentro del marco planteado por Adif es que la oferta de circulaciones aumenta un 60% respecto al volumen actual. Pasa de las 119 circulaciones por sentido y día, a las 189 de cara al 14 de diciembre de 2020, fecha en la que está previsto el comienzo de la nueva etapa.

En su declaración de red, Adif separa la líneas de alta velocidad españolas en tres ejes. El primero está compuesto por los trazados Madrid-Barcelona-Frontera francesa y por el Valencia-Barcelona. El segundo es el que engloba al Madrid-Levante y el tercero el Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga. A su vez, cada eje se separa en los tres paquetes por los que pujarán los potenciales operadores.

En lo que tiene que ver con el corredor catalán y con la conexión entre Barcelona y Valencia, Adif diferencia un primer paquete con 48 circulaciones diarias, tres trenes por hora y sentido. Un segundo con 16, un tren por hora y sentido, y un tercero con cinco, un tren cada tres horas en cada sentido. En total 69 tráficos diarios, frente a los 43 de media actuales, lo que supone un incremento del 60% sobre la oferta actual.

El eje Madrid-Levante se divide en un primer paquete que comprende 32 circulaciones, dos trenes por hora y sentido. Un segundo con 16, un tren por hora y sentido, y un tercero con cuatro, con cuatro trenes al día en cada sentido. El número total de tráficos diarios será de 52 circulaciones, frente a las 37 actuales, lo que supone un incremento del 40% respecto a la oferta actual.

Finamente, el AVE andaluz contará con 48 circulaciones en el primer paquete, tres trenes por hora y sentido. En el segundo habrá 16, un tren por hora y sentido, y cuatro en el tercero, con otros cuatro trenes al día y en cada sentido. El número de circulaciones totales será de 68, lo que supone un incremento del 70% sobre la oferta actual de 39 frecuencias diarias de media.