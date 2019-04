Returnly, la 'start-up' del español Eduardo Vilar, levanta una ronda 19 millones de dólares

Returnly, la start-up dedicada a la mejora en las devoluciones en el comercio electrónico, acaba de anunciar anunciar una nueva ronda de financiación, una serie B de 19 millones de dólares, liderada por Craft Ventures.

Este fondo de inversión, cofundado por David Sacks, cuenta también con Max Levchin, cofundador de Paypal. En esta ronda, además, y según ha informado la compañía, ha participado también TheVentureCity, el fondo de inversión liderado por Laura González-Estéfani, con sede en San Francisco, Miami, Madrid y Sao Paulo.

Cabe destacar que TheVentureCity también entró en la ronda anterior, de 8 millones de dólares y, a título particular como business angel, González-Estéfani apoyó al fundador de Returnly, el español Eduardo Vilar, en su ronda semilla.

“Eduardo es un líder con las ideas muy claras y una capacidad de ejecución excepcional. Es un orgullo y privilegio apoyar un talento de estas características, que piensa en resolver un problema global desde su nacimiento”, subrayó González-Estéfani.

Según ha informado la start-up, esta nueva ronda servirá para potenciar su tecnología, expandir su producto y ofrecer mejores servicios a las tiendas. En concreto, para que puedan subir el nivel de su tienda online, fomentar la fidelización y conseguir más ingresos después de la compra.

“David Sacks y Max Levchin han cambiaron la industria del comercio para siempre con su trabajo revolucionario en PayPal”, señaló Vilar, fundador y CEO de Returnly. “Atraer a estos inversores, los mismos que crearon empresas que han definido una industria, como Paypal, Affirm o StubHub. Esta es una gran validación para la solución que hemos desarrollado para mejorar algo que estaba roto, las devoluciones online", insistió, al tiempo que añadió: "Ahora vamos a poder acelerar el crecimiento y ayudar a los comercios con el punto más crítico del proceso de compra online”.

Nacida en San Francisco, equipo en España

Returnly nació en San Francisco, donde tiene su sede principal. Su equipo de ingeniería, desarrollo y machine learning, está en su mayoría en España, donde destacan la calidad del talento y la flexibilidad para trabajar en remoto en diferentes horarios.

La start-up insiste en que le da a los compradores una experiencia única con las devoluciones. "Sin demora y sin ningún tipo de esfuerzo", cuentan. "Hay miles de retailers compitiendo con Amazon. Returnly aumenta los ingresos de los vendedores a la vez que mejora la fidelización del consumidor”, indicó Jeff Fluhr, general partner de Craft Ventures, que se une al consejo de Returnly.

Así, Returnly se une a los retailers y marcas para eliminar "la fricción de las devoluciones" con una solución única. La empresa permite a los compradores volver a adquirir un producto usando el precio de la compra anterior como saldo antes de devolver el producto que compraron y no les satisfizo. Esto permite hacer un nuevo pedido en tiempo real, eliminando el riesgo de la devolución.

“Las tiendas de éxito rápidamente mejoran la experiencia del consumidor. Priorizar los pagos sigue siendo una parte muy importante de la experiencia de compra. Gran parte de mi carrera me he centrado en mejorar los pagos en le punto de venta. Lo que me atrajo de Returnly es que se centraron en la experiencia post-pago, que es un aspecto importante del ciclo de compra. Returnly ayuda a los retailers a optimizarlo”, destacó Levchin.

Solo en Estados Unidos las ventas online suponen más de 600.000 millones de dólares anuales, según eMarketer. Sin embargo, las devoluciones representan entre el 24 y el 30% de las compras. Casi tres veces más que las compras en comercios físicos. "Esto crea un mercado potencial de mejora de hasta 180.000 millones de dólares para crear clientes fieles y satisfechos", indica la empresa.